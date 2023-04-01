أسعار العملات فى مصر اليوم السبت 1-4-2023 مقابل الجنيه

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أسعار العملات

حققت أسعار العملات اليوم السبت 1-4-2023، مقابل الجنيه، في ثاني أيام الإجازة الإسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، استقرارا لسعري الشراء والبيع، ويعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهى: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، وفقا لماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والإسلامية والعربية والأجنبية المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.54 جنيه للشراء، و33.66 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.04 جنيه للشراء، و38.18 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.53 جنيه للشراء، و100.88 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 33.28 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.39 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

بنك مصر: 33.28 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 33.39 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 37.80 جنيه للشراء، و 38.19 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 37.92 جنيه للشراء، و 38.31 للبيع.

بنك مصر: 37.80 جنيه للشراء، و 38.18 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 37.92 جنيه للشراء، و 38.19 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.66 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

بنك مصر: 99.67 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 101.08 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

المصدر: جريده المال

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