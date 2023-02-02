أسعار الذهب في بداية تعاملات السبت

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار الذهب في بداية تعاملات السبت

صورة الخبر: أسعار الذهب
أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، بمستهل تعاملات اليوم السبت، الأول من إبريل، وفقد الجرام 10 جنيهات، ليسجل عيار 21 الأكثر طلباً بالأسواق، 2210 جنيهًا، في ظل الإجازة الأسبوعية لبورصة الذهب العالمية.

نستعرض خلال السطور التالية، آخر تحديث لأسعار الذهب بمصر دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى؛ وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24 نحو 2525 جنيهًا.

سجل عيار 21 سعر 2210 جنيها.

سجل عيار 18 نحو 1894 جنيها.

وسجل عيار 14 نحو 1473 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17680 جنيهًا.
وبلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 1969 دولارًا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار الذهب في بداية تعاملات السبت

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
16954

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager