أسعار الذهب في بداية تعاملات السبت

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، بمستهل تعاملات اليوم السبت، الأول من إبريل، وفقد الجرام 10 جنيهات، ليسجل عيار 21 الأكثر طلباً بالأسواق، 2210 جنيهًا، في ظل الإجازة الأسبوعية لبورصة الذهب العالمية.
نستعرض خلال السطور التالية، آخر تحديث لأسعار الذهب بمصر دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى؛ وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.
سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24 نحو 2525 جنيهًا.
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