تكشف البورصة ترتيب شركات الوساطة المالية من حيث قيم التداول عن الربع الأول من 2023

البورصة المصرية
أعلنت إدارة البورصة ترتيب شركات الوساطة المالية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وكشف تقرير إدارة البورصة ترتيب مراكز الـ 20 شركة التي تصدرت القائمة من حيث قيم التداول بالسوق الرئيسية، وبورصة النيل، خارج المقصورة والذي يشمل السندات والصفقات عن الربع الأول من العام الجاري، وهي كما يلي:
ترتيب شركات الوساطة المالية بالبورصة عن الربع الأول من 2023:
1- هيرميس للوساطة في الأوراق المالية
2- إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق
المالية
3- التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية
4- بايونيرز لتداول الاوراق المالية
5- مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات
6-الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية
7- عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية
8- أسطول لتداول الاوراق المالية والوساطة في السندات
9- ارقام لتداول الاوراق المالية شركة مساهمة مصرية
10- العربي الأفريقي الدولى لتداول الأوراق
11- بلتون لتداول الاوراق المالية
12- اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات
13- تايكون للوساطة في الاوراق المالية
14- كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الاوراق المالية
15- نعيم للوساطة في الأوراق المالية
16- سيجما لتداول الاوراق الماليه وامساك السجلات
17- برايم لتداول الأوراق المالية
18- ثاندر لتداول الأوراق المالية
19- ميراج لتداول الأوراق المالية
20- EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية
وارتفعت مؤشرات البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث زاد مؤشر البورصة الرئيسي بنحو 12.47%، بينما بلغ معدل الزيادة في رأس المال نحو 9.14%.
أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 16،418 نقطة مسجلا ارتفاعا بنحو 12.47%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 صعودا بنسبة 0.18% مغلقا عند 2،807 نقطة، بينما سجل مؤشر مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان، ارتفاعا بنحو 10.29% مغلقا عند 19,546 نقطة، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 100 ارتفاعا بنحو 2.1% مغلقا عند 4,232 نقطة.
بلغ إجمالي القيمة السوقية 1،049 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل ارتفاعا بنحو 9.14% خلال الربع الأول من 2023، بينما بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الربع الحالي نحو 193.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 36،714 مليون ورقة منفذة على 4,487 الف عملية .
بينما بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الربع السابق له نحو 213.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 46،111 مليون ورقة منفذة على 3،955 ألف عملية خلال الربع الماضي، حيث استحوذت الأسهم على 71.49% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 28.51% خلال ربع العام.
سجلت تعاملات المصريين نسبة 82.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.0% والعرب على 8.3 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.
سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 5،039 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 1.529 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
يشار إلى أن تعاملات المصريين مثلت 82.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات بينما سجل الأجانب 9.0% وسجل العرب 8.3%، بينما سجل الأجانب صافي بيع منذ بداية العام بنحو 5،039.4 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 1،529.6 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.
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