تكشف البورصة ترتيب شركات الوساطة المالية من حيث قيم التداول عن الربع الأول من 2023

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أعلنت إدارة البورصة ترتيب شركات الوساطة المالية خلال الربع الأول من العام الجاري.



وكشف تقرير إدارة البورصة ترتيب مراكز الـ 20 شركة التي تصدرت القائمة من حيث قيم التداول بالسوق الرئيسية، وبورصة النيل، خارج المقصورة والذي يشمل السندات والصفقات عن الربع الأول من العام الجاري، وهي كما يلي:



ترتيب شركات الوساطة المالية بالبورصة عن الربع الأول من 2023:

1- هيرميس للوساطة في الأوراق المالية

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2- إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراقالمالية3- التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية4- بايونيرز لتداول الاوراق المالية5- مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات6-الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية7- عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية8- أسطول لتداول الاوراق المالية والوساطة في السندات9- ارقام لتداول الاوراق المالية شركة مساهمة مصرية10- العربي الأفريقي الدولى لتداول الأوراق11- بلتون لتداول الاوراق المالية12- اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات13- تايكون للوساطة في الاوراق المالية14- كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الاوراق المالية15- نعيم للوساطة في الأوراق المالية16- سيجما لتداول الاوراق الماليه وامساك السجلات17- برايم لتداول الأوراق المالية18- ثاندر لتداول الأوراق المالية19- ميراج لتداول الأوراق المالية‏20- EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق الماليةوارتفعت مؤشرات البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث زاد مؤشر البورصة الرئيسي بنحو 12.47%، بينما بلغ معدل الزيادة في رأس المال نحو 9.14%.أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 16،418 نقطة مسجلا ارتفاعا بنحو 12.47%، بينما سجل مؤشر ‏إيجي إكس 70 صعودا بنسبة 0.18% مغلقا عند 2،807 نقطة، بينما سجل مؤشر مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان، ارتفاعا بنحو 10.29% مغلقا عند 19,546 نقطة، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 100 ارتفاعا بنحو 2.1% مغلقا عند 4,232 نقطة.بلغ إجمالي القيمة السوقية 1،049 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل ارتفاعا بنحو 9.14% خلال الربع الأول من 2023، بينما بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الربع الحالي نحو 193.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 36،714 مليون ورقة منفذة على 4,487 الف عملية .بينما بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الربع السابق له نحو 213.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 46،111 مليون ورقة منفذة على 3،955 ألف عملية خلال الربع الماضي، حيث استحوذت الأسهم على 71.49% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 28.51% خلال ربع العام.سجلت تعاملات المصريين نسبة 82.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.0% والعرب على 8.3 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 5،039 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 1.529 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.يشار إلى أن تعاملات المصريين مثلت 82.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات بينما سجل الأجانب 9.0% وسجل العرب 8.3%، بينما سجل الأجانب صافي بيع منذ بداية العام بنحو 5،039.4 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 1،529.6 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.