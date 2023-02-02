تبدأ الجمارك تطبيق قرار مضاعفة رسم الصادر على قصاصات الأقمشة لـ6 آلاف جنيه

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أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشور تعريفات رقم 27 لسنة 2023، بشأن تطبيق قرار وزارة التجارة والصناعة باستمرار العمل بقرار فرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة من البند الجمركي (6310)، وذلك فيما عدا قصاصات وفضلات وخرق واسمال الجينز ليكون الرسم بواقع 6 آلاف جنيه للطن وذلك لمدة عام.



وسبق أن أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارًا باستمرار العمل بفرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة بواقع 6 آلاف جنيه للطن، فيما عدا قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الجينز، وذلك لمدة عام.



وبموجب القرار سيتم استمرار فحص الرسائل المصدرة من قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز والبوليستر من خلال لجنة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك للتأكد من عدم احتوائها على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية أو القطنية المخلوطة.





وبررت وزارة التجارة والصناعة، أسباب القرار إلى توفير احتياجات المصانع التي تعمل في مجال إعادة تدوير القصاصات بأسعار مناسبة، فضلاً عن المساهمة في تعميق الصناعة الوطنية في هذا القطاع، وذلك بعد استطلاع رأي كل من المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات والمجلس التصديري للملابس الجاهزة.



وسجلت الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة 2.516 مليار دولار خلال عام 2022-لأول مرة في تاريخ القطاع- مقابل 2.063 مليار دولار في عام 2021 بنسبة نمو 22%، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية في الصدارة بقيمة 1.317 مليار دولار يليها أوروبا بقيمة 504 مليون دولار ثم تركيا بقيمة 162 مليون دولار.

