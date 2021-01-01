لعنة البوكر تضرب نيمار و رونالدو . خسرا ملايين الدولارات

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لعبة عبر الإنترنت، تسببت في خسارة مشاهير عالميين ملايين الدولارات خلال دقائق معدودة، آخرهم اللاعب البرازيلي، ومهاجم باريس سان جرمان، «نيمار»، الذي فقد مبلغ مليون يورو، في الـ«بوكر».



وحسب ما نقل عن موقع «sportskeeda»، فإن خسارة نيمار لهذا المبلغ جاءت بعدما لعب الـ«بوكر» لمدة ساعتين متواصلتين، وكان اللاعب البرازيلي كرستيانو رونالدو قد خسر في نفس اللعبة مبلاغا كبيرًا من المال.



«نيمار» لم تزعجه الخسارة

وصور النجم البرازيلي «نيمار» نفسه بعد الخسارة عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في «يوتيوب»، تظاهر خلاله بالبكاء أولًا، ثم قام بتشغيل موسيقى حزينة، وسخر من إنه سينشر المقطع على الإنترنت، ولم تظهر عليه علامات الإنزعاج بسبب الخسارة.

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خضوع «نيمار» لعملية جراحيةوخضع نيمار لجراحة ناجحة في كاحله بإحدى مستشفيات قطر، هذا الشهر، وذلك بعد إصابته التي تعرض لها خلال مواجهة مع «ليل» يوم 19 من فبراير الماضي، وبالإضافة إلى ذلك فقد عانى «نيمار» نوبات عديدة غير مستقرة في كاحله الأيمن خلال السنوات الأخيرة، ليوصي الطاقم الطبي في نادي باريس جرمان، بإجراء عملية جراحية لعلاج كاحله، حتى يتجنب خطر تكرار المعاناة منه.