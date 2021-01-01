معلومات عن الإنهيدونيا.. يتسبب في فقدان الشغف بكل شيء

فقدان الشغف، واليأس من الحياة، وعدم الرغبة في فعل أي شيء، لا أكل ولا شرب، ولا حتى ممارسة الهوايات المفضلة، ذلك نوع من الأمراض النفسية يحدث لبعض الناس، ينتج عن عدة أسباب، أطلق عليه العلماء اسم مرض «الإنهيدونيا».
وتوضح «الوطن»، خلال السطور التالية ما هو مرض «الإنهيدونيا»؟ وطرق علاجه.
ما هو مرض «الإنهيدونيا»
وقد أوضح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن مرض «الإنهيدونيا» هو نوع من الأمراض النفسية يصيب الأشخاص لعدة أسباب، قد تكون جينية وراثية، وقد يصاب به الإنسان نتيجة الضغوطات القاسية التي يتعرض له في حياته: «بيكون أحيانًا بسبب عوامل وراثية، وفي ناس بجيلهم بسبب الضغوط الحياتية، وبيحصل عندهم حالة من فقدان الشغف، بتخلي الشخص معندوش رغبة يعمل أي حاجة؛ لا يسافر ولا يأكل ويشرب».
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