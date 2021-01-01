معلومات عن الإنهيدونيا.. يتسبب في فقدان الشغف بكل شيء

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فقدان الشغف، واليأس من الحياة، وعدم الرغبة في فعل أي شيء، لا أكل ولا شرب، ولا حتى ممارسة الهوايات المفضلة، ذلك نوع من الأمراض النفسية يحدث لبعض الناس، ينتج عن عدة أسباب، أطلق عليه العلماء اسم مرض «الإنهيدونيا».



وتوضح «الوطن»، خلال السطور التالية ما هو مرض «الإنهيدونيا»؟ وطرق علاجه.



ما هو مرض «الإنهيدونيا»

وقد أوضح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن مرض «الإنهيدونيا» هو نوع من الأمراض النفسية يصيب الأشخاص لعدة أسباب، قد تكون جينية وراثية، وقد يصاب به الإنسان نتيجة الضغوطات القاسية التي يتعرض له في حياته: «بيكون أحيانًا بسبب عوامل وراثية، وفي ناس بجيلهم بسبب الضغوط الحياتية، وبيحصل عندهم حالة من فقدان الشغف، بتخلي الشخص معندوش رغبة يعمل أي حاجة؛ لا يسافر ولا يأكل ويشرب».

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علاج مرض «الإنهيدونيا»وفي حديثه لـ«الوطن» أوضح «نيروز» أن علاج مرض فقدان الشغف ذلك، يكون حسب شدة الحالة المرضية لدى المصاب بها، ففي الحالات البسيطة، يلجأ غالبًا للعلاجات الطبيعية، عن طريق ممارسة هواية محببة لديه، أو السفر إلى مكان يفضله، أما في الحالات الأشد، فيتم البدء معها بالعلاج الدوائي، والذي تأتي نتائجه في غالب الأحيان ناجحة بنسبة 70% من الناس.وفي حالة عدم نجاح هذا ولا ذاك يتم اللجوء لنوع آخر من الأدوية البديلة: «من طرق العلاج اللي ظهرت حديثًا معالجة المريض بنقاط الاسكتامين اللي بتتاخد في الأنف مرتين في الأسبوع لمدة 6 أسابيع، أو العلاج عن طريق جلسات مغناطيسية بتتعمل على المخ، 5 مرات في الأسبوع، وآخر نوع من العلاج هو عمل جلسات لتغيير نمطية كهربة المخ، وبتتعمل في أوضة عمليات 3 مرات أسبوعيًا لمدة أسبوعين».