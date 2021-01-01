خبير : جروبات الفضفضة على فيس بوك «خراب بيوت»

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

مع التقدم التكنولوجي وانتشار الهواتف الذكية، أصبحت جروبات النساء المغلقة تنتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع فيس بوك وتطبيق المحادثة الواتسآب، والتى صارت بمثابة «عالم السيدات السري»، إذ تجلس كل فتاة وراء شاشة هاتفها لتقضي وقت فراغها وتجد أخرى تتساءل عن حل مشكلتها، ليرد عليها الكثيرون من الفتيات ببعض النصائح السامة والتي تسببت في «خراب البيوت» وتدمير أسرتها.

ومن جانبها تقول الدكتورة أسماء نبيل، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس لـ«بوابة أخبار اليوم»، إن هذه الجروبات تمثل خطرا على المجتمع وانتشارها خسارة كبيرة تعبر عن تفكك قيم الأسرة، فهي بيئة غير آمنة تؤدي إلى تدمير الأسرة.

وأضافت أستاذ علم الاجتماع، أن الفتاة تحتاج دائما للفضفضة والتفريغ عن المشاعر التى تشعر بها، وأغلبهن يلجأن للبوح بها على تلك الجروبات، والمشكلة هنا تكمن أنها قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، لأن الشخص الذى يقوم بتقديم النصيحة وحل المشكلة غير معروف، ولا يعرف شخصية صاحب المشكلة وما هي الظرف التى قد يعيشها ومدى الأزمة التى يعاني منها، وقد يكون بعضهم مرضى نفسيون ينصحون بشكل يخرب البيوت ويعقد حل المشكلة أكثر من اللازم.

وتابعت الدكتورة أسماء، أن هذه الجروبات سوف تدمر مع الوقت للعلاقات الاجتماعية، لذلك من الضروري أن تكون الأم هي الملجأ الأساسي الذي يتم اللجوء إليه، ثم يأتي دور الأخت والصديقة ثم اللجوء إلى الطبيب المختص إذا لزم الأمر.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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