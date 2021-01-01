أغرب التوقيتات في دول العالم..إحداها إسلامي وآخر مسيحي..

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بعد قرار الحكومة اللبنانية، بتأجيل بدء التوقيت الصيفي لمدة شهر حتى نهاية شهر رمضان المبارك حتى يتمكن المسلمون من الإفطار في وقت مبكر، لكن السلطات المسيحية تحدت الأمر وغيرت ساعاتها كالمعتاد، والذي كان الأخير في مارس، ما أدي إلى انقسم لبنان إلى منطقتين زمنيتين على التوالي إحداهما توقيت إسلامي والآخر توقيت مسيحي.



وبحسب ما ذكره موقع «kiwi»، تعتبر المناطق الزمنية مسألة معقدة، بدءًا من الاختلافات الزمنية بنصف ساعة وحتى التواريخ المختلفة بشكل عام ، إليك بعض أكثر المناطق الزمنية غرابة في العالم.



مدينة ذات منطقتين زمنيتين

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في أستراليا، توجد مدينة ذات منطقتين زمنيتين، وتعد تويد هيدز هي أقصى شمال نيو ساوث ويلز تندمج في كولانجاتا في أقصى جنوب كوينزلاند لمدة نصف عام ، لديهم نفس الوقت، ولكن كوينزلاند تلتزم بالتوقيت الصيفي بينما لا تفعل نيو ساوث ويلز ذلك.كما تمتلئ أستراليا في الواقع بالمناطق الزمنية الغريبة، وتتبع بلدة بروكن هيل في نيو ساوث ويلز توقيت جنوب أستراليا بدلاً من ذلك، بينما لا تتبع يوكلا بالقرب من حدود أستراليا الغربية وجنوب أستراليا أيًا من المنطقتين بدلاً من ذلك تختلف 45 دقيقة.خليط أريزوناأريزونا هي الولاية الوحيدة في البر الرئيسي للولايات المتحدة التي اختارت عدم مراعاة التوقيت الصيفي (DST) - فهي تعمل على UTC-7 على مدار السنة وهي تعمل منذ عام 1968، والسبب في ذلك هو أنها مكان ساخن للغاية، وتضع الساعات إلى الأمام في الصيف سيجعل أمسيات أريزونا أكثر دفئًا وأكثر إزعاجًا، ويبدو معقولاً بما فيه الكفاية.ولكن هناك بعد ذلك محميات الأمريكيين الأصليين في ولاية أريزونا، أحدها، أمة نافاجو في الزاوية الشمالية الشرقية للولاية، تراقب التوقيت الصيفي، وهذا يتماشى مع أجزاء المحمية التي تمتد إلى يوتا ونيو مكسيكو المجاورتين، وفي الوقت نفسه، فهذا يعني أن مساحة الأرض التي تبلغ حوالي 71000 كيلومتر مربع تتقدم بساعة واحدة عن بقية أريزونا في الصيف.التعقيد لا يتوقف عند هذا الحد، تتوافق محمية هوبي، المكونة من جيبين داخل أمة نافاجو، مع ولاية أريزونا من خلال عدم مراعاة التوقيت الصيفي. وبالمقابل، هناك منطقة صغيرة تابعة لنافاجو في شرق محمية هوبي، والتي تراقب التوقيت الصيفي وفقًا لبقية أمة نافاجو، وإذا قمت برحلة برية صيفية عبر هذه الحجوزات وجيوبها ومخلفاتها، فسيتعين عليك ضبط ساعتك للأمام والخلف ست مرات.جولد كوستتقع مدينة جولد كوست في الركن الجنوبي الشرقي الأقصى من كوينزلاند - ولاية أستراليا التي اختارت عدم الالتزام بالتوقيت الصيفي، وتقع ضاحية كولانجاتا على مقربة مباشرة من بلدة تويد هيدز، ومن المعقول أن نقول إن كل هذه المستوطنات هي جزء من منطقة حضرية كبيرة، وتقع تويد هيدز مباشرة على الحدود في ولاية نيو ساوث ويلز، والتي كما خمنت تراقب التوقيت الصيفي.توقيت الصينفي حين أن بعض البلدان تحب تشريح نفسها في أكبر عدد ممكن من المناطق الزمنية وأنظمة مراعاة التوقيت الصيفي التي يمكن أن تفلت منها ، لا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة للصين، نظرًا لاتساعها وانحناء الأرض ، يجب أن تعمل في خمس مناطق زمنية مختلفة ، تبقي الصين الأمور بسيطة من خلال مراقبة UTC + 8 (التوقيت الطبيعي للشمس في بكين) في كل مكان ، على مدار السنة .وبالطبع ، فإن عواقب ذلك بعيدة كل البعد عن البساطة. وهي أن ساعات العمل في غرب الصين متأخرة ، حيث لا تشرق الشمس عادة في المنطقة حتى الساعة 10:00.وتتمتع منطقة شينجيانج التي تتمتع بالحكم الذاتي في أقصى الغرب بمنطقتها الزمنية غير الرسمية - UTC + 6 - ولكن حتى هذا لا يتم الالتزام به إلى حد كبير إلا من قبل مجموعة الأويغور العرقية ، التي لا تشكل سوى 50? من سكان شينجيانج، وينتج عن هذا وجود فترتين مختلفتين في مجتمعات منفصلة ، ولكنهما يتعايشان في مجتمع واحد ، ويمكنك أن تتخيل مدى الارتباك الذي يجب أن يسببه.توقيت وسط أوروباوفقًا للتوقيت الشمسي، يجب على إسبانيا وأندورا وفرنسا وموناكو وبلجيكا ولوكسمبورج وهولندا مشاركة التوقيت العالمي المنسق (UTC) - المنطقة الزمنية في دول أوروبا الغربية الأخرى في المملكة المتحدة وأيرلندا والبرتغال . لكنهم لا يفعلون، لإنهم متقدمون بساعة واحدة بتوقيت UTC + 1 أو توقيت وسط أوروبا (CET).وهناك سبب عملي إلى حد ما وراء ذلك. خلال الحرب العالمية الثانية ، تم تحريك الساعات في هذه البلدان ساعة واحدة إلى الأمام بما يتماشى مع الوقت في ألمانيا، ولم تعد تتراجع أبدًا.ومن أقصى نقطة في الغرب من البر الرئيسي لإسبانيا إلى أقصى نقطة في شرق سفالبارد، النرويج، يمتد فوق 42 درجة - ما يقرب من ثلاثة أضعاف المسافة التي تصل إليها المنطقة الزمنية الشمسية الطبيعية. بالطبع، لا تعمل كل دولة في هذه المنطقة في توقيت وسط أوروبا، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يقعون على أطرافها ، يمكن للشمس أن تشرق وتغرب في أوقات غريبة.على سبيل المثال، في أقصر أيام الشتاء، لا تظهر الشمس في غاليسيا حتى تختفي أحيانًا الساعة 09:00، ومع ذلك لا تغرب إلا بعد الساعة 18:00، في حين أن تسع ساعات من ضوء النهار يمكن التحكم فيها نسبيًا في نصف الكرة الشمالي في ديسمبر، فمن المؤكد أنه ليس من المثالي ألا تبدأ حتى ينتهي صباح الجاليكية العادي تقريبًا.