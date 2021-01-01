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تعتبر مقالب كذبة إبريل تقليدًا قديمًا في الثقافات الأمريكية والأوروبية ، لكن لا أحد يعرف أصولها بالضبط، حيث تتعلق إحدى أكثر النظريات شيوعًا بتغيير التقويمات في القرن السادس عشر.



ووفقًا لهذا التفسير ، تم الاحتفال تقليديًا بالعام الجديد في بداية الربيع، وعندما تغيرت فرنسا إلى التقويم الروماني ، صادف العام الجديد في يناير. ووفقًا للقصة ، فإن أولئك الذين تباطأوا في تبني التغيير ، وغالبًا ما كانوا يعيشون في الريف ، أصبحوا يُعرفون باسم "كذبة أبريل".





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ربط مؤرخون آخرون تقليد المحتال بمهرجانات الربيع الأوروبية القديمة حيث يرتدي الناس زيًا لخداع بعضهم البعض، ومع انتشار العطلة في جميع أنحاء أوروبا والأمريكتين ، أصبحت المزح من طقوس الربيع. مع مرور السنين ، أصبحت المقالب منتشرة بشكل أكبر.وبحسب ما ذكره موقع "cbsnews"، في ما يلي بعض من أشهر خدع كذبة إبريل في التاريخ.استحمام الأسودأول خدعة مسجلة في يوم كذبة أبريل كانت في عام 1698 ، كما يقول أليكس بويزي أمين متحف الخدع: "طُلب من الناس في لندن الذهاب لمشاهدة الحفل السنوي لغسل الأسود في برج لندن ، ولقد ظهروا في برج لندن ، لكن - آسفة - لم يكن هناك احتفال سنوي لغسل الأسود".يقول: "بحلول منتصف القرن التاسع عشر ، كان المخادعون قد طبعوا تذاكر مزورة سيظهر مئات أو آلاف الأشخاص" فقط لإدراك أنهم تعرضوا للخداع.سرقة الكنزفي عام 1905 ، ذكرت صحيفة برلينر تاجبلات ، وهي صحيفة ألمانية ، أن اللصوص قد حفروا نفقًا تحت الخزانة الفيدرالية الأمريكية وسرقوا كل ما لديها من الفضة والذهب . تم التقاط القصة بسرعة من قبل الصحف في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة. لقد كان خبرًا ضخمًا - أو كان من الممكن أن يكون ، إذا كان صحيحًا.حصاد المكرونةيقول بويز: "في منتصف القرن العشرين فقط تحول يوم كذبة إبريل ليصبح حدثًا إعلاميًا. هذا التحول ، الذي أدى إلى حصاد السباجيتي السويسري ، كان له جذوره في مقالب الصحف الألمانية في أوائل القرن العشرين مثل سرقة الخزينة.في 1 أبريل 1957 ، أخبرت هيئة الإذاعة البريطانية المشاهدين أنه كان هناك "محصول مكثف بشكل استثنائي من السباجيتي" في سويسرا في ذلك العام ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى "الاختفاء الفعلي لسوسة السباجيتي".عرضت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لقطات لقطافو السباجيتي وهم يقطفون النودلز بعناية من الأشجار، وكان بعض المشاهدين مستائين - لكن البعض اتصلوا ليسألوا أين يمكنهم العثور على شجيرة مكرونة.الترشح للرئاسةقال الرئيس السابق ريتشارد نيكسون: "لم أفعل شيئًا خاطئًا ولن أفعله مرة أخرى ، معلناً أنه سيرشح نفسه للرئاسة في عام 1992 ، ولكن الرجل الذي كان يتحدث لم يكن نيكسون ، والجزء الإخباري الذي بث الإعلان لم يكن حقيقيًا.تعد القطعة التي أذاعتها National Public Radio عن السباق الرئاسي لنيكسون عام 1992 واحدة من أشهر مزح يوم كذبة أبريل، ولم يصدق الناس ذلك فحسب ، بل شعروا بالغضب.يقول بويز: "كان أسوأ أحلام الكثير من الناس هو ترشح نيكسون مرة أخرى، وكانت فكرة أنه سيرشح نفسه مرة أخرى سخيفة ، لكنها لعبت على مخاوفهم لدرجة أن الآلاف من الناس صدقوا ذلك".شراء جرس الحريةفي عام 1996، نشر تاكو بيل إعلانًا في إحدى الصحف يعلن أنه اشترى ليبرتي بيل، ويقول بويز إن الإعلان كان أمرًا محفوفًا بالمخاطر لأنه أزعج الكثير من الناس ، لكنه أثبت للشركات الأخرى أنك تحصل على أرباح ضخمة إذا قمت بعمل حيلة يتحدث عنها الجميع".ويمثل الإعلان تحولًا في الطريقة التي نظرت بها الشركات إلى يوم كذبة أبريل. قبل ذلك ، كانت مزحة لطيفة وقليلًا من المرح ، ولكن بدءًا من تاكو ليبرتي بيل، واستمرارًا حتى اليوم بدأت الشركات في اعتبارها وسيلة للترويج لعلامتها التجارية وكسب المال.