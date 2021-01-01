المدارس تحذر من الغياب في امتحانات شهر مارس لطلاب النقل



امتحانات شهر مارس لطلاب النقل امتحانات شهر مارس لطلاب النقل

يستعد طلاب صفوف النقل بجميع المدارس، لأداء امتحانات شهر مارس، من بعد غد الأحد، تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، الذي أوصى بعقدها في الأسبوع الأول من شهر أبريل 2023 .



وقرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وضع امتحانات شهر مارس لطلاب صفوف النقل بمعرفة موجه المادة .



وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يخصص لعقد كل امتحان من امتحانات شهر مارس لطلاب صفوف النقل فترة دراسية واحدة أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة طوال اليوم.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات شهر مارس لطلاب صفوف النقل، لن يأتي بها أي سؤال من الأجزاء التي تقرر جعلها للاطلاع فقط في مختلف المناهج .وفي امتحانات شهر مارس لطلاب صفوف النقل، ستكون الأسئلة من نوعية “اختيار من متعدد MCQ ” .وتقيس امتحانات شهر مارس لطلاب صفوف النقل، مستويات تفكير الطلاب من حيث (التذكر- الفهم- التطبيق- والقدرة على حل المشكلات)، بدون تكرار السؤال مرتين، وبدون اللجوء إلى أسئلة معقدة .وحذرت المدارس جميع طلاب صفوف النقل من الغياب خلال امتحانات شهر مارس، مؤكدةً أن الطالب في صفوف النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.