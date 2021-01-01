للحصول على منحة دراسية باليابان .. الشروط والأوراق المطلوبة



منحة دراسية باليابان منحة دراسية باليابان

يفتح باب التقدم بالنظام التنافسي للحصول على منح دراسية لقضاء فصل دراسي أو عام دراسي للمرحلة الجامعية الأولى ومتاح التقدم الكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية للبعثات حتى 2023/4/13 مع إرفاق صورة ضوئية من جميع المستندات المطلوبة إلكترونياً.



وذلك في إطار إطلاق المبادرة الرئاسية لبرنامج عقول المستقبل للاستثمار في عقول شباب الوطن وذلك لبناء جيل واعى ومثقف من الشباب المصـرى ممن لديه القدرات والمهارات للمساهمة فى بناء الجمهورية الجديدة.



وفي إطار المبادرة المصرية اليابانية للتعليم يعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات ( الإدارة المركزية للبعثات) عن المنح.

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ويتم تسليم الملف الورقي شامل كافة أصول المستندات التي تم ارفاقها الكترونيا على النحو التالي:ـمدة الدراسة باليابان كما يلى:ـفصل دراسي واحد للمرحلة الجامعية الأولىعام اكاديمي للمرحلة الجامعية الأولىشروط التقدمالا يزيد السن عن 22 عاما في تاريخ بداية الإعلانالأ يكون مقيداً في الفرقة الأولى أو الأخيرة بجامعة مصرية حكومية أو أهلية.أن يكون حاصل على GPA 3.2 او جيد جداً أو ما لا يقل عن %80 في السنوات السابقة وان يكون بيان التقديرات المقدم موضح به الدرجة أو النسبة عن كل عام دراسى على حدة ومعتمد ومختومان يقدم مستوى لغوى في اللغة اإلنجليزية 5.5 ايلتس أو 59 في اختبار الـ IBT الدولي ما عدا أقسام اللغة اليابانية فيجب تحقيق مستوى3Nان يكون هناك اتفاقية تبادل طالبى سارية بين الجامعة المصرية الحكومية أو الأهلية لتى يدرس بها الطالب واحد الجامعات اليابانية ولا يسمح للطالب للتقدم الى جامعة أخرىالأوراق المطلوبة عند التقدم للإعلانبيان قيد معتمد من الجامعة المصرية الحكومية أو الأهلية تفيد بأن الدارس في الفرقة المقيد بها.شهادة باللغة العربية بتقديرات الأعوام السابقة في المرحلة الجامعية الأولى للتقدم توضح التقدير الحاصل عليها الطالب على ألا يقل عن 3.2 او جيد جداً او %80 ويكون موضح بشهادة التقديرات الدرجة او النسبة لكل عام لا يعتد بالتقدير التراكمىشهاده تأجيل التجنيد او الإعفاء منها بالنسبة للذكور.صورة شهادة الميلاد.صورة بطاقة الرقم القومىصورة جواز السفر ان يكون ساري لمدة عامينموافقة الجامعة المصرية الحكومية أو الأهلية التي يدرس بها بترشحه للمنحة موافقة من عميد الكلية