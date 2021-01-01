للحصول على منحة دراسية باليابان .. الشروط والأوراق المطلوبة

منحة دراسية باليابان
يفتح باب التقدم بالنظام التنافسي للحصول على منح دراسية لقضاء فصل دراسي أو عام دراسي للمرحلة الجامعية الأولى ومتاح التقدم الكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية للبعثات حتى 2023/4/13 مع إرفاق صورة ضوئية من جميع المستندات المطلوبة إلكترونياً.
وذلك في إطار إطلاق المبادرة الرئاسية لبرنامج عقول المستقبل للاستثمار في عقول شباب الوطن وذلك لبناء جيل واعى ومثقف من الشباب المصـرى ممن لديه القدرات والمهارات للمساهمة فى بناء الجمهورية الجديدة.
وفي إطار المبادرة المصرية اليابانية للتعليم يعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات ( الإدارة المركزية للبعثات) عن المنح.
ويتم تسليم الملف الورقي شامل كافة أصول المستندات التي تم ارفاقها الكترونيا على النحو التالي:ـ
مدة الدراسة باليابان كما يلى:ـ
فصل دراسي واحد للمرحلة الجامعية الأولى
عام اكاديمي للمرحلة الجامعية الأولى
شروط التقدم
الا يزيد السن عن 22 عاما في تاريخ بداية الإعلان
الأ يكون مقيداً في الفرقة الأولى أو الأخيرة بجامعة مصرية حكومية أو أهلية.
أن يكون حاصل على GPA 3.2 او جيد جداً أو ما لا يقل عن %80 في السنوات السابقة وان يكون بيان التقديرات المقدم موضح به الدرجة أو النسبة عن كل عام دراسى على حدة ومعتمد ومختوم
ان يقدم مستوى لغوى في اللغة اإلنجليزية 5.5 ايلتس أو 59 في اختبار الـ IBT الدولي ما عدا أقسام اللغة اليابانية فيجب تحقيق مستوى3N
ان يكون هناك اتفاقية تبادل طالبى سارية بين الجامعة المصرية الحكومية أو الأهلية لتى يدرس بها الطالب واحد الجامعات اليابانية ولا يسمح للطالب للتقدم الى جامعة أخرى
الأوراق المطلوبة عند التقدم للإعلان
بيان قيد معتمد من الجامعة المصرية الحكومية أو الأهلية تفيد بأن الدارس في الفرقة المقيد بها.
شهادة باللغة العربية بتقديرات الأعوام السابقة في المرحلة الجامعية الأولى للتقدم توضح التقدير الحاصل عليها الطالب على ألا يقل عن 3.2 او جيد جداً او %80 ويكون موضح بشهادة التقديرات الدرجة او النسبة لكل عام لا يعتد بالتقدير التراكمى
شهاده تأجيل التجنيد او الإعفاء منها بالنسبة للذكور.
صورة شهادة الميلاد.
صورة بطاقة الرقم القومى
صورة جواز السفر ان يكون ساري لمدة عامين
موافقة الجامعة المصرية الحكومية أو الأهلية التي يدرس بها بترشحه للمنحة موافقة من عميد الكلية
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