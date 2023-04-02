إعلام القاهرة تتخذ قرار جديد لموعيد امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني



إعلام القاهرة إعلام القاهرة

أعلنت الدكتورة حنان جنيد، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، عن تعديل مواعيد إمتحان منتصف الفصل الدراسي الثانى.



وقالت الدكتورة حنان جنيد إنه تم تعديل مواعيد امتحان منتصف الفصل الدراسي الثانى برنامج الإعلام الرقمى للمقررات التالية

1- المدخل إلى الصحافة المطبوعة والإلكترونية: الأحد الموافق 02/04/2023، الساعة 10.30 (ق 15 - ق 19).



2- مناهج البحث الإعلامى والإحصاء التطبيقى: الخميس الموافق 06/04/2023، الساعة 10.30.

قد يعجبك أيضا...

جامعة القاهرةعلى الجانب الآخر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اعتماد مستشفى المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد 500 500 كمستشفى خضراء بتقييم من "المستوى الذهبي"، كأول مستشفى في مصر في مرافق الرعاية الصحية يحصل على هذه الشهادة في "مرحلة التصميم"، وذلك طبقًا لنظام التقييم الخاص بمتطلبات الدليل الإرشادي لتصميم المستشفيات والمنشآت الصحية الخضراء، الصادر عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة.وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن التقييم اشتمل على عدة مجالات منها: متطلبات الموقع المستدام، وكفاءة استخدام الطاقة، والمياه، والمواد والموارد، وجودة البيئة الداخلية وخلق بيئة استشفائية، ومجال الإدارة والتشغيل، والتجديد والابتكار والإبداع.وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن من أهداف المعهد القومي للأورام الجديد 500 500 أن يحقق أعلى درجات الاستدامة، وأن يتماشى مع المعايير التصميمية للعمارة الخضراء، خاصة المتعلقة بمباني الرعاية الصحية، للوصول إلى أعلى كفاءة لأداءالخدمات الطبية في المبنى، وأفضل ممارسة صحية صديقة للبيئة تضمن الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لحماية صحة شاغلي المبنى والمجتمع المحيط بما يحقق الكفاءة والجودة معًا.