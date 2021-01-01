الدكتور محمود شلبي يجيب .. هل يشترط للمرأة ارتداء الحجاب عند قراءة القرآن



قراءة المرأة للقرآن قراءة المرأة للقرآن

هل يشترط للمرأة ارتداء الحجاب عند قراءة القرآن.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء، وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن قراءة القرآن لها شروط وآداب، فالشروط تكمن في الوضوء قبل القراءة على رأي جمهور الفقهاء، ولا يقرأ في مكان به نجاسات أو يقرأ وهو على جنابة، أو للمرأة في حالة الحيض والنفاس.



وبالنسبة لآداب قراءة القرآن، فإنها تكمن في القراءة بالحجاب بالنسبة للمرأة، وستر العورة بالنسبة للرجل، وكذلك استقبال القبلة، والقراءة بتدبر وتأني.



وذكر أنه بناء على ذلك، فإنه يجوز قراءة القرآن بالنسبة للمرأة في المنزل بدون حجاب، وإن كان من الاولى أن تقرأ وهي مرتدية الحجاب.

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أسهل طريقة للحائض لقراءة القرآنكشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن طريقة سهلة لقراءة الحائض القرآن في رمضان ، منوها بأن جمهور الفقهاء ذهب إلى عدم جواز قراءة القرآن من المرأة في وقت عادتها الشهرية، بينما ذهب المالكية إلى الجواز.وتابع مركز الأزهر: وللمرأة أن تقرأ القرآن وتقلد مَن أجاز، من غير مس المصحف، كأن تقرأ من حِفظها أو من هاتفها؛ إذ لا يعد مس أسطح الهواتف الذكية حين قراءة القرآن بواسطتها من مس المصحف.حكم قراءة الحائض القرآن من الموبايلسؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التوصل الاجتماعي فيسبوك.ورد "عبدالسميع" قائلًا: إنه لا مانع للحائض أن تقرأ الورد اليومي لأن ذلك ذكرًا وليس قراءة للقرآن، إنما يحرم على الحائض قراءته.