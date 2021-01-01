نجم الزمالك السابق يفتح النار على كهربا بسبب رامز جلال

شهدت حلقة اليوم من برنامج «VIP» مع أميرة بدر على شاشة «هي»، تواجد الإعلامي الرياضي الكابتن خالد الغندور .
وكتبت الإعلامية اميرة بدر عبر حسابها علي فيسبوك فى تصريحات لنجم الزمالك السابق "خالد الغندور يفتح النار على كهربا من جديد بسبب تصريحاته في برنامج رامز جلال، بيلعب على مشاعر جماهير الأهلي وهما بيفرحوا بكده".
فوز الزمالك على المريخ
من جهة أخرى، حقق فريق الزمالك الفوز على المريخ السودانى بنتيجة 4 / 3 فى المباراة التى جمعتهما، امس الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، فى بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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