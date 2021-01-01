الأرصاد تحذر .. ارتفاع جديد في الحرارة غدا



ارتفاع جديد في الحرارة ارتفاع جديد في الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اعتبارا من غدا الاحد، سوف تشهد ارتفاع تدريجيا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 8 درجات، وذلك بعد الانخفاض المؤقت والملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.



وقالت هيئة الارصاد، إن حالة الطقس، يكون يظل مائل للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، وخلال ساعات ليلا أيضا على أغلب الانحاء.



أما خلال ساعات النهار، يكون الطقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية دافئ على جنوب الصعيد.

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تعرف على حالة الطقس اليوم السبت بكافة أنحاء الجمهورية |فيديومع تقلبات الطقس.. طعام يرفع المناعة في الإفطاروحول الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس، يظل نشاط الشبورة المائية على الطرق في الصباح الباكر، تظهر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.يصاحب ذلك استمرار نشاط للرياح خلال حالة الطقس غدا، على مناطق أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس غدا، بمختلف المحافظات كالتالي:القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 12 درجةالسواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 15 درجةجنوب سيناء 28 للعظمى والصغرى 17 درجةشمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 13 درجةجنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 16 درجةبينما تشهد الطقس اليوم، استمرار استقرار الاحوال الجوية، وسط الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على كافة الانحاء وتحديدا خلال ساعات الليل.