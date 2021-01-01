من سيرحل عن الزمالك بعد تصريحات مرتضى منصور؟



مرتضى منصور مرتضى منصور

من سيرحل عن الزمالك بنهاية الموسم؟ يتساءل الكثير من مشجعي الفارس الأبيض عن اللاعبين الراحلين عن الفريق، وذلك بعد تصريحات المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الأخيرة.



وكشف رئيس نادي الزمالك، عن رحيل عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.



3 لاعبين مش قد المستوى

وقال مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنادي الزمالك مساء أمس الجمعة: "الزمالك لديه أفضل لاعبين في مصر، باستنثاء 3 لاعبين مش على قد مستوى الزمالك وسيرحلون بنهاية الموسم الجاري".

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ووجه مرتضى، رسالة إلى جماهير الزمالك، بسبب هجومهم على الصفقات الجديدة، قائلًا: "ما رأيكم في ناصر منسي، مش ده اللي تم تسريب عقده امبارح، ناصر منسي، يتقاضى 8 ملايين جنيه في الموسم، يتم خصم منهم 2 مليون جنيه ضرائب".وتابع: "يبقى ناصر منسي، بياخد 6 مليون وأنا عندي لاعب كرة يد بياخد 7 مليون والأهلي عنده لاعب كرة سلة بياخد 10 و11".واختتم رئيس الزمالك تصريحاته، قائلا: "أنتم لستم أوصياء على الفريق ولا على مجلس الإدارة ولا على رئيس النادي، اللي بيحاسبنا الجمعية العمومية وربنا، احنا كلنا متطوعين، ما يحدث من البعض بالهجوم على اللاعبين قلة أدب، وللأسف جمهور الزمالك الحقيقي بيتفرج عليهم".فيريرا طالب برحيل هؤلاءفي سياق متصل كشفت تقارير صحفية متداولة، عما جاء في تقرير البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق للزمالك قبل رحيله عن تدريب الفريق.أكد فيريرا في تقريره، أن الفريق واجه ظروف صعبة الموسم الحالي إلى جانب ضعف قدرات العديد من اللاعبين، تسببت في ابتعاده عن النتائج الجيدة الموسم الحالي.وأوصى المدرب البرتغالي في تقريره برحيل الخماسي: إبراهيما نداي وسامسون ومصطفى الزناري وعمرو السيسي وعمر جابر.كما أبدى استياء شديد من مستوى اللاعب نبيل عماد دونجا، حيث لم يكن يتوقع أن يكون بهذا المستوى بالنظر الى أنه لاعب دولي وكان من أهم لاعبي خط الوسط في مصر.كما أكد فيريرا الى أن الصفقات الجديدة لم تنسجم مع الفريق وكان رافضا لرحيل اللاعب امام عاشور في منتصف الموسم.