تعرف علي .. تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية اليوم، السبت، لمتابعة مباراة الفريق الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره الهلال السوداني في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيره من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وتقام مباراة الأهلي والهلال اليوم، السبت، على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
وتذاع مباراة الأهلي والهلال السوداني عبر قناة “تايم سبورتس” الأرضية المفتوحة، عبر بثها UHF 32، أو عن طريق الطرق التقليدية للبث الفضائي، أو عن طريق توصيل «إريال» .
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