تعرف علي .. تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

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صورة الخبر: الأهلي والهلال
الأهلي والهلال

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية اليوم، السبت، لمتابعة مباراة الفريق الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره الهلال السوداني في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيره من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والهلال اليوم، السبت، على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي والهلال السوداني عبر قناة “تايم سبورتس” الأرضية المفتوحة، عبر بثها UHF 32، أو عن طريق الطرق التقليدية للبث الفضائي، أو عن طريق توصيل «إريال» .

كما تذاع مباراة الأهلي والهلال السوداني عبر قنوات "بي إن سبورتس”، الناقل الرسمي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

ويسعى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لتحقيق الفوز أمام الهلال لضمان التأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

المصدر: elbalad

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