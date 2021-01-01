فطارك اليوم .. كباب حلة بالبطاطس مع طاجن أرز معمر بالخلطة والحلو بسبوسة



كباب حلة بالبطاطس كباب حلة بالبطاطس

تحتار ربات المنزل في اختيار الأكالات التي تقدمها لأفراد أسرتها على مائدة إفطار رمضان، فترغب العديد منهن في اختيار الأكلات الغير تقليدية و الشهية واللذيذة.



قدمت الشيف سارة، سفرة رمضان المميزة من خلال تقديم كباب حلة بالبطاطس مع طاجن أرز معمر بالخلطة و الحلو بسبوسة ريد فيلفيت.



سفرة رمضان



كباب حلة بالبطاطس

المقادير :-

كيلو لحمة مكعبات

5بطاطس مكعبات مقلية

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4بصل مكعباتسمنةمرقة2ورق لورا2م ص بهارات لحمةملحفلفل أسودطريقة التحضير :-تشوح اللحمة في السمنة "تكون السمنة ساخنة جداً حتى لا تفقد اللحمة أي عصارة" ثم تضاف التوابل كلها وتترك اللحمة على النار حتى تحصل على لون ذهبي ثم يضاف البصل ويقلب مع اللحمة ويترك حتى يذبل ويحصل على لون ذهبي ثم يضاف المرقة وكوب واحد من الماء الساخن للحمة وتترك حتى تغلي وتتشربها اللحمة "ومن الممكن إضافة كوب ثاني من الماء في حالة الحاجة" ثم تضاف البطاطس وتقلب مع اللحمة والبصل ثم يقدم كباب الحلة ساخن مع الأرز بالشعيرية وبالهنا والشفاطاجن أرز معمر بالخلطةالمقادير :-4كوب أرز مصري4كوب حليب2كوب مرقةكوب قشطة بلدي2بصل مبشورسمنة2ورق لوراملعقة صغيرة قرفة بودرنصف ملعقة صغيرة حبهان بودرملعقة صغيرة كبابة صيني بودررشة قرنفل بودررشة جوزة الطيبملحفلفل أسودطريقة التحضير :-يسخن الحليب مع المرقة والسمنة وورق اللورا ثم في طبق يوضع البصل وكل التوابل ويفرك البصل جيداً مع التوابل حتى ينعم جداً ثم يضاف الأرز ويفرك بخليط البصل ثم في طاجن فخار مدهون بالسمنة يوضع الأرز ثم يصب خليط الحليب ويغطى الوجه بقطع من القشطة ثم يدخل فرن ساخن على درجة حرارة 200 حتى ينضج ويحمر الوجه ويقدم بالهنا والشفابسبوسة ريد فيلفيتالمقادير :-كوب ونصف سميد ناعمنصف كوب جوز هند ناعم3/4كوب سكر سويتال3/4كوب سمنة3/4كوب زباديبيضةملعقة صغيرة خلملعقة صغيرة سائل فانيليارشة ملحملعقة كبيرة كاكاو خاملون أحمر جل(الشربات)كوب سكر سويتالنصف كوب عسل جلوكوزكوب ونصف ماءعصرة ليموننصف ملعقة صغيرة سائل فانيليا(كريمة الجبنة)250جرام جبنة كريمي125جرام زبدة طريةسكر سويتالملعقة صغيرة سائل فانيلياطريقة التحضير :-يفرك السميد الناعم بالسمنة جيداً حتى يتشرب السمنة تماماً ثم يضاف السكر وجوز الهند الناعم والكاكاو الخام ويقلب الخليط ونقوم بعمل حفرة في منتصف الخليط وتضاف بها البيضة والخل والفانيليا واللون الأحمر وتخلط المكونات السائلة جيداً ثم يضاف الزبادي ويقلب جيداً ثم تخلط كل المكونات الجافة مع الخليط السائل ومجرد أن تتجانس العجينة تترك لمدة نصف ساعة حتى ترتاح ثم تصب في صينية أو طبق مدهون بالسمنة أو الطحينة وتخبز في فرن ساخن على درجة حرارة 180 حتى تحمر وتنضج ثم تسقى فوراً بالشربات الساخن وتترك حتى تتشرب الشربات ثم تقلب على طبق التقديم وتترك حتى تهدأ من الحرارة ثم تفرد كريمة الجبنة على وجه البسبوسة وتزين حسب الرغبة وتقدم بالهنا والشفاطريقة عمل الشرباتترفع كل المكونات على النار وتترك حتى تغلي ثم تخفض الحرارة ويترك الشربات على نار هادئة جداًطريقة عمل كريمة الجبنةتخفق الزبدة مع الجبنة حتى يتجانس الخليط تماماً ثم يضاف السكر البودر والفانيليا مع الاستمرار في الخفق حتى تتشكل كريمة ناعمة ومتجانسة تماماً