فطارك اليوم .. كباب حلة بالبطاطس مع طاجن أرز معمر بالخلطة والحلو بسبوسة

كباب حلة بالبطاطس
تحتار ربات المنزل في اختيار الأكالات التي تقدمها لأفراد أسرتها على مائدة إفطار رمضان، فترغب العديد منهن في اختيار الأكلات الغير تقليدية و الشهية واللذيذة.
قدمت الشيف سارة، سفرة رمضان المميزة من خلال تقديم كباب حلة بالبطاطس مع طاجن أرز معمر بالخلطة و الحلو بسبوسة ريد فيلفيت.
سفرة رمضان
كباب حلة بالبطاطس
المقادير :-
كيلو لحمة مكعبات
5بطاطس مكعبات مقلية
4بصل مكعبات
سمنة
مرقة
2ورق لورا
2م ص بهارات لحمة
ملح
فلفل أسود
طريقة التحضير :-
تشوح اللحمة في السمنة "تكون السمنة ساخنة جداً حتى لا تفقد اللحمة أي عصارة" ثم تضاف التوابل كلها وتترك اللحمة على النار حتى تحصل على لون ذهبي ثم يضاف البصل ويقلب مع اللحمة ويترك حتى يذبل ويحصل على لون ذهبي ثم يضاف المرقة وكوب واحد من الماء الساخن للحمة وتترك حتى تغلي وتتشربها اللحمة "ومن الممكن إضافة كوب ثاني من الماء في حالة الحاجة" ثم تضاف البطاطس وتقلب مع اللحمة والبصل ثم يقدم كباب الحلة ساخن مع الأرز بالشعيرية وبالهنا والشفا
طاجن أرز معمر بالخلطة
المقادير :-
4كوب أرز مصري
4كوب حليب
2كوب مرقة
كوب قشطة بلدي
2بصل مبشور
سمنة
2ورق لورا
ملعقة صغيرة قرفة بودر
نصف ملعقة صغيرة حبهان بودر
ملعقة صغيرة كبابة صيني بودر
رشة قرنفل بودر
رشة جوزة الطيب
ملح
فلفل أسود
طريقة التحضير :-
يسخن الحليب مع المرقة والسمنة وورق اللورا ثم في طبق يوضع البصل وكل التوابل ويفرك البصل جيداً مع التوابل حتى ينعم جداً ثم يضاف الأرز ويفرك بخليط البصل ثم في طاجن فخار مدهون بالسمنة يوضع الأرز ثم يصب خليط الحليب ويغطى الوجه بقطع من القشطة ثم يدخل فرن ساخن على درجة حرارة 200 حتى ينضج ويحمر الوجه ويقدم بالهنا والشفا
بسبوسة ريد فيلفيت
المقادير :-
كوب ونصف سميد ناعم
نصف كوب جوز هند ناعم
3/4كوب سكر سويتال
3/4كوب سمنة
3/4كوب زبادي
بيضة
ملعقة صغيرة خل
ملعقة صغيرة سائل فانيليا
رشة ملح
ملعقة كبيرة كاكاو خام
لون أحمر جل
(الشربات)
كوب سكر سويتال
نصف كوب عسل جلوكوز
كوب ونصف ماء
عصرة ليمون
نصف ملعقة صغيرة سائل فانيليا
(كريمة الجبنة)
250جرام جبنة كريمي
125جرام زبدة طرية
سكر سويتال
ملعقة صغيرة سائل فانيليا
طريقة التحضير :-
يفرك السميد الناعم بالسمنة جيداً حتى يتشرب السمنة تماماً ثم يضاف السكر وجوز الهند الناعم والكاكاو الخام ويقلب الخليط ونقوم بعمل حفرة في منتصف الخليط وتضاف بها البيضة والخل والفانيليا واللون الأحمر وتخلط المكونات السائلة جيداً ثم يضاف الزبادي ويقلب جيداً ثم تخلط كل المكونات الجافة مع الخليط السائل ومجرد أن تتجانس العجينة تترك لمدة نصف ساعة حتى ترتاح ثم تصب في صينية أو طبق مدهون بالسمنة أو الطحينة وتخبز في فرن ساخن على درجة حرارة 180 حتى تحمر وتنضج ثم تسقى فوراً بالشربات الساخن وتترك حتى تتشرب الشربات ثم تقلب على طبق التقديم وتترك حتى تهدأ من الحرارة ثم تفرد كريمة الجبنة على وجه البسبوسة وتزين حسب الرغبة وتقدم بالهنا والشفا
طريقة عمل الشربات
ترفع كل المكونات على النار وتترك حتى تغلي ثم تخفض الحرارة ويترك الشربات على نار هادئة جداً
طريقة عمل كريمة الجبنة
تخفق الزبدة مع الجبنة حتى يتجانس الخليط تماماً ثم يضاف السكر البودر والفانيليا مع الاستمرار في الخفق حتى تتشكل كريمة ناعمة ومتجانسة تماماً
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