تعرف عليها .. عادات غذائية خاطئة تسبب الحموضة



الحموضة الحموضة

نشرت هيئة الدواء المصرية ، مجموعة من المعلومات الطبية حول العادات الغذائية الخاطئة التي قد تسبب الحموضة?



وقالت هيئة الدواء المصرية، إن الحموضة مشكلة شائعة واضطراب طبي؛ حيث تفرز المعدة فائضًا من الأحماض عن طريق الغدد المعدية؛ مما يسبب حرقة بالمعدة بعد تناول الطعام.?



التدخين أبرزها .. الدواء توضح أسباب الحموضة

وأوضحت هيئة الدواء أن أشهر العادات الغذائية الخاطئة التي قد تسبب الحموضة، ومنها الإفراط في التدخين، وتناول الوجبات السريعة، وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، والإكثار من تناول المنبهات، كما أن النوم بشكل مباشر بعد الانتهاء من الطعام يتسبب في حدوث الحموضة بالمعدة.?