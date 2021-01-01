مفيد للغاية .. طريقة عمل عصير بلح أسود باللبن



عصير بلح أسود باللبن عصير بلح أسود باللبن

يعد عصير البلح من العصائر التي تمد الجسم بالطاقة، فهو يتضمن على سعرات حرارية مرتفعة، لذا يفضل تناوله في شهر رمضان، ليعوض الجفاف الذي يعاني منه الجسم خلال فترة الصيام، وسوف نعرض فيما يلي طريقة عمل عصير بلح أسود باللبن.



طريقة عمل عصير بلح أسود باللبن

وإذا كنت تريد معرفة طريقة عمل عصير بلح اسود باللبن، فهي سهلة التجهيز، ويعد ضمن العصائر التي يمكن عملها قبل موعد الإفطار بنحو ساعة، وإليكم خطوات عمل عصير البلح:



تتضمن الخطوة الأولى أثناء عمل عصير البلح أن يتم إزالة النوة وأيضا قشر البلح.

ثم في الخطوة الثانية يضاف اللبن في الخلاط ويوضع البلح فيها ويضرب جيدا.

بعد ذلك في الخطوة الثانية يوضع رشة من الفانيليا مع السكر ويضرب جيدا في الخلاط.

وأخيرا يوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة.. أو يمكن وضع مكعبات ثلج على أن يقدم لأفراد الأسرة وبألف هنا وشفا.

طريقة عمل عصير البلح باللبن

ولكن إذا كنت تريد معرفة طريقة عمل عصير البلح باللبن، فهي تعد ضمن الوصفات الرائعة، وفيها يتم استخدام البلح الجاف، وينقع في اللبن بدلا من الماء، فهو يكون أشبه للخشاف ولكن باللبن، وإليكم خطوات عمل عصير البلح باللبن:

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يتم نزع النواة من البلح ويغسل جيدا.ثم بعد ذلك يتم غلى اللبن ويوضع فيه البلح، ويترك لمدة 4 ساعات حتى يصبح لين.والآن يضاف إليه جوز الهند ويمكن إضافة إليه الزبيب والياميش.ويقدم البلح باللبن في أكواب زجاج وبألف هنا وشفا.طريقة عمل عصير بلح اسود باللبنطريقة عمل البلح باللبن في الخلاطوحول طريقة عمل البلح باللبن في الخلاط، فهي تحتاج أولا إلى نقع البلح في اللبن، ثم بعد ذلك ضربه في الخلاط بشكل جيد، ويقدم لأفراد الأسرة بارد، وإليكم خطوات عمل البلح باللبن:تتضمن الخطوة الأولى نزع النواة وغسل البلح جيدا.وفي الخطوة الثانية يضاف إليه اللبن الطبيعي المغلي على أن ينقع لمدة ساعة.أما عن الخطوة الثالثة يضرب البلح في الخلاط بشكل جيد على أن يضاف إليه السكر.وفي الخطوة الرابعة يقدم لأفراد الأسرة باردا وبألف هنا وشفا.طريقة عمل عصير بلح اسود باللبنطريقة عمل عصير البلح الرطبوفيما يخص طريقة عمل عصير البلح الرطب، فهو يعد ضمن العصائر الشهية والتي يمكن تناولها وقت الإفطار، علما بأن هذا النوع من العصير لا يفضل وضع عليه سكر، وذلك لآن البلح يتضمن في الأساس على نسبة سكريات مرتفعة، تصل إلى حد منع مرضى السكري من تناول هذا المشروب؛ نظرا لأنه يؤدي إلى رفع مستويات السكر في الدم، وإليكم خطوات عمل عصير البلح الرطب:تتضمن الخطوة الأولى ضرب عصير البلح الرطب في الخلاط بشكل جيدا مع نصف كيلو لبن.وفي الخطوة الثانية يصفى البلح بشكل جيد، ثم يوضع في الثلاجة.وأخيرا يتم وضع المكسرات في البلح أو يمكن تقديمه بدون أي إضافات وبألف هنا وشفا.طريقة عمل البلح باللبن الشيف حسنوفيما يخص طريقة عمل البلح باللبن الشيف حسن، فهو يعد من أشهر الشيفات التي تقدم أكثر من وصفة في عمل العصائر الرمضانية، وتختلف طريقة عمل عصير البلح باللبن عن الشيفات الأخرى، في أن الشيف حسن يضيف عسل نحل طبيعي إلى العصير، وربما يكون خطر على بعض الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل السكر، لذا يجب استشارة الطبيب أولا، وإليكم الخطوات:يتم نزع النوى من البلح وغسلة جيدا.ثم بعد ذلك ينقع في اللبن الطبيعي لمدة ساعة.بعد ذلك يتم إضافة 2 ملعقة من العسل الطبيعي ويضاف إليها البلح باللبن ويضرب في الخلاط بشكل جيد.والآن يقدم لأفراد الأسرة وبألف هنا وشفا.