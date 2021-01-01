حبس أخطر مزور شهادات وتقارير طبية لأشهر المستشفيات

قررت جهات التحقيق بالجيزة حبس هشام روشتة، أكبر مزور لتقارير والشهادات الطبية المزورة المنسوبة لمستشفيات ومراكز طبية شهيرة بغرض ترويجها على عملائه ولاستخدامها في شراء أدوية وعقاقير طبية محظور بيعها إلا بموجب روشتة طبية معتمدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
حبس هشام روشتة أخطر مزور شهادات وتقارير طبية مزيفة
وكانت مباحث الأموال العامة بالقاهرة بالاشتراك مع الأمن الوطني ومباحث الجيزة ألقت القبض على المتهم "هشام روشتة" أكبر مزور للتقارير والشهادات الطبية المزورة المنسوبة لمستشفيات ومراكز طبية شهيرة بغرض ترويجها على عملائه ولاستخدامها في شراء أدوية وعقاقير طبية محظور بيعها إلا بموجب روشتة طبية معتمدة.
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