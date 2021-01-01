حبس أخطر مزور شهادات وتقارير طبية لأشهر المستشفيات

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شهادات وتقارير طبية

قررت جهات التحقيق بالجيزة حبس هشام روشتة، أكبر مزور لتقارير والشهادات الطبية المزورة المنسوبة لمستشفيات ومراكز طبية شهيرة بغرض ترويجها على عملائه ولاستخدامها في شراء أدوية وعقاقير طبية محظور بيعها إلا بموجب روشتة طبية معتمدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس هشام روشتة أخطر مزور شهادات وتقارير طبية مزيفة


وكانت مباحث الأموال العامة بالقاهرة بالاشتراك مع الأمن الوطني ومباحث الجيزة ألقت القبض على المتهم "هشام روشتة" أكبر مزور للتقارير والشهادات الطبية المزورة المنسوبة لمستشفيات ومراكز طبية شهيرة بغرض ترويجها على عملائه ولاستخدامها في شراء أدوية وعقاقير طبية محظور بيعها إلا بموجب روشتة طبية معتمدة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم ضبط وبحوزته 43 ختما مقلدا لمستشفيات ومراكز طبية شهيرة وتقارير في تخصصات القلب والمخ والأعصاب والباطنة والنفسية والعصبية وطب الأطفال والجلدية، كما ضبط 10 دفاتر روشتات طبية منسوب صدورها للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية وأشهر الأطباء.

وبينت تحريات ومعلومات أجهزة الأمن أن المتهم يطبع التقارير الطبية المزيفة والأختام المقلدة بمطبعة في العجوزة تم ضبط صاحبها، وبداخلها جهاز كمبيوتر استعان صاحب المطبعة ببرامج فوتوشوب حديثة لتقليد الاختام وتزوير التقارير.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المصدر: cairo24

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