تجارة عين شمس تعلن .. أماكن وأرقام جلوس امتحان منتصف الفصل الدراسي

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صورة الخبر: تجارة عين شمس
تجارة عين شمس

قال الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس ، أنه تم تحديد أماكن وأرقام جلوس امتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 – 2023
• شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية.
• شعبة الدراسة باللغة الفرنسية.
• برنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية.
• برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية.
• برنامج كين.
على الرابط التالى
https://bit.ly/3lSW6No

وأكد عميد كلية تجارة ، على جميع الطلاب ضرورة معرفه رقم الجلوس ومكان اللجنة لضمان سهولة دخول وخروج الطلاب وعدم التزاحم .

اعتمد الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس ، جدول امتحان منتصف الفصل الدراسى الثانى شعبة الدراسة باللغة الانجليزية وشعبة الدراسة باللغة الفرنسية وشعبة الدراسة باللغة الفرنسيةللعام الجامعي 2022-2023



وكان قد كشف الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عن شمس، عن تعليمات هامة لطلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج بشأن التسجيل لدور مايو للعام الجامعي 2022 _2023.

وأكد الدكتور خالد قدري، أنه يجب على طلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج جميع المستويات سرعة التوجه إلى إدارة شئون طلاب التعليم المفتوح بالكلية لاستكمال إجراءات التسجيل وإحضار صورة من إثبات الشخصية.

المصدر: cairo24

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