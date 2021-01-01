تجارة عين شمس تعلن .. أماكن وأرقام جلوس امتحان منتصف الفصل الدراسي

قال الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس ، أنه تم تحديد أماكن وأرقام جلوس امتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 – 2023
• شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية.
• شعبة الدراسة باللغة الفرنسية.
• برنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية.
• برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية.
• برنامج كين.
على الرابط التالى
https://bit.ly/3lSW6No
وأكد عميد كلية تجارة ، على جميع الطلاب ضرورة معرفه رقم الجلوس ومكان اللجنة لضمان سهولة دخول وخروج الطلاب وعدم التزاحم .
اعتمد الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس ، جدول امتحان منتصف الفصل الدراسى الثانى شعبة الدراسة باللغة الانجليزية وشعبة الدراسة باللغة الفرنسية وشعبة الدراسة باللغة الفرنسيةللعام الجامعي 2022-2023
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