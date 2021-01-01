قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني



الأهلي والهلال السوداني الأهلي والهلال السوداني

موعد مبارة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا، بهذه الكلمات يبحث عشاق الساحرة المستديرة والنادي الأهلي عبر مواقع التواصل خلال الساعات المقبلة، خاصة وأن مبارة الأهلي والهلال السوداني من المفترد أن تجرى غدًا، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة إفريقيا، وسوف تقام تلك المبارة في استاد القاهرة الدولي، بحضور ما يقرب من 50 ألف مشجع تقريبًا.



مبارة الأهلي والهلال السوداني

ينتظر عشاق النادي الأهلي بشغف كبير انطلاق صفارة بداية تلك المبارة، لأن مبارة النادي الأهلي والهلال السوداني هي الحاسمة، وسوف تعلن تلك المبارة عن الفريق المتأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، بعد أن عبر ماميلودي صند داونز.



مجوموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

يرغب فريق القلعة الحمراء في الفوز بمبارة غدًا والتي سيواجه بها الهلال السوداني على أرض استاد القاهرة الدولي، للتأهل إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ويتصدر الفريق الجنوب إفريقي ماميلودي صن داونز المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، وتأهل بشكل رسمي إلى دور الثمانية، ويحتل الهلال السوداني المرتبة الثانية بالمجموعة برصيد 10 نقاط، ويأتي النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط فقط.موعد مبارة الأهلي والهلال السوداني بدور الأبطالمن المقرر أن تقام مبارة الأهلي والهلال السوادني في دوري الأبطال غدًا السبت، في تمام الساعة التاسعة مساًء، وسوف تذاع المبارة عبر شاشة قناة تايم سبورت الأرضية، وقنوات بي إن سبورت الفضائية، ويمكن لمحبي القلعة الحمراء متابعة المباراة عبر قناة "بي إن سبورت" المفتوحة من خلال هذه الترددات:تردد "بي إن سبورت" المفتوحة على النايل ساتالقمر: النايل ساتالتردد: 11054 – 12604.معدل الترميز: 27500معدل الاستقطاب: أفقي "إتش".معدل تصحيح الخطأ: 5/6.الأهلي والهلال السوداني.. قرار غامض من مارسيل كولر.. وإصابة بقطع في الرباط الصليبي - AhlyNews.com - موقع أخبار النادي الأهلي و منتخب مصرالاهلي والهلال السودانيتردد قناة "بي إن سبورت" المفتوحة على عرب ساتالقمر: عرب سات.التردد: 12379.معدل الترميز: 27500معدل الاستقطاب: أفقي "إتش".معدل تصحيح الخطأ: ¾.تشكيل الأهلي المتوقع ضد الهلال السودانيومن المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة الهلال السوداني بتشكيلة عناصرها مكونة من:في حراسة المرمى: محمد الشناويخط الدفاع: على معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هانيخط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، أحمد القندوسيخط الهجوم: طاهر محمد طاهر، كهربا، بيرسي تاو