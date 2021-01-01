رسميأ .. توجيه الاتهام إلى ترامب في نيويورك .. وهل يمكن أن يذهب ترامب إلى السجن؟

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وجهت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن لائحة اتهام إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، ليصبح أول شخص في تاريخ الولايات المتحدة يعمل كقائد أعلى ثم يُتهم بارتكاب جريمة.



توجيه الاتهام إلى ترامب في نيويورك.. ما يعني ؟ وما هي تبعاته؟من هو مدعي عام مانهاتن ألفين براغ؟ ولماذا يحقق مع ترامب؟

لا تزال لائحة الاتهام مختومة، لذا لم يتم الإعلان عن التهمة أو التهم المحددة..ما الذي نعرفه حتى الآن عن قرار الاتهام والخطوات التالية في الإجراءات الجنائية:



ما هي لائحة الاتهام؟

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عندما يتم اتهام شخص ما من قبل هيئة محلفين كبرى، فهذا يعني أنه متهم بارتكاب جريمة واحدة أو أكثر.قالت آنا جي كومينسكي ، الأستاذة في كلية الحقوق في نيويورك: "إن لائحة الاتهام هي مجرد طريقة خيالية لقول" وثيقة الاتهام "..إنها قطعة من الورق تحتوي على الشحنات".هيئة المحلفين الكبرى، التي تتكون في نيويورك من 23 عضوا من الجمهور، تستمع إلى الأدلة من الشهود التي قدمها المدعون على مدى أيام أو أسابيع أو شهور، وفي نهاية هذه العملية، يقرر المدعون ما إذا كانوا سيطلبون من المحلفين التصويت على لائحة الاتهام..يجب أن تصوت الأغلبية لتوجيه الاتهام إلى الشخص.عملية هيئة المحلفين الكبرى سرية، ولا يتم الإعلان عن لائحة الاتهام بشكل عام حتى يتم تقديمها في المحكمة أو - في بعض الحالات - حتى يمثل المدعى عليه أمام المحكمة لأول مرة.ما هي القضية؟يُعتقد أن لائحة الاتهام ضد ترامب تشمل دفع مبلغ قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لستورمي دانيلز، الممثلة الإباحية، لمنعها من مناقشة علاقة غرامية قالت إنها أقامتها مع ترامب قبل 10 سنوات.الآن بعد أن تم توجيه الاتهام إليه ، هل سيتم القبض على ترامب علنًا؟العودة إلى القائمةنشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي في 18 مارس أنه سيتم اعتقاله، لكن هذا لن يحدث إذا سلم نفسه طواعية.قال متحدث باسم المدعي العام لمنطقة مانهاتن مساء الخميس إن المكتب اتصل بمحامي ترامب لتنسيق تسليمه.ويتوقع أن يمثل ترامب أمام المحكمة يوم الثلاثاء، 4 أبريل، الساعة 2:15 مساء.ماذا يحدث بعد تحقيق هيئة المحلفين الكبرى؟توجيه الاتهام إلى ترامب في نيويورك.. ما يعني ؟ وما هي تبعاته؟وماذا يحدث بمجرد اعتقاله؟بمجرد أن يتم احتجاز المشتبه به الذي تم توجيه الاتهام إليه في حجز الشرطة، تقوم الشرطة أو غيرها من مسؤولي إنفاذ القانون بمعالجته خلف أبواب مغلقة، وأخذ البصماتالعملية متطابقة سواء تم القبض على الشخص أو وافق بمحض إرادته - أو تفاوض من خلال المحامين - على تسليم نفسه.أول إجراء للمحكمة بعد الاعتقال أو الاستسلام سيكون جلسة استماع للمحاكمة في قاعة محكمة في مانهاتن.في المحاكمة، سيحدد القاضي ما إذا كان ترامب سيحتاج إلى دفع كفالة أو الالتزام بقيود معينة في انتظار المحاكمة - أو ما إذا كان يمكن الإفراج عنه بدون كفالة أو قيود، وهو ما يعرف بإطلاق سراحه بناء على تعهد شخصي.من المرجح أن يرافق وكيل الخدمة السرية الخاص المسؤول عن التفاصيل الأمنية لترامب، شون كوران، أو نائب كوران ترامب شخصيا عندما يتم تحضيره ويمثل أمام المحكمة.من هو المدعي العام الذي وجه التهم إلى ترامب؟تم انتخاب المدعي العام لمقاطعة نيويورك ألفين براغ، وهو ديمقراطي، كمدع عام في مانهاتن في نوفمبر 2021، وهو مدع اتحادي سابق في مكتب المدعي العام في نيويورك.أين سيُتابع ترامب بمجرد أن يسلم نفسه؟عادة ما يتم التعامل مع المتهمين في مخافر الشرطة، ولكن ليس من غير المألوف أن تتم متابعتهم في مكتب المدعي العام إذا استسلموا بعد لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى.هل يمكن أن يذهب ترامب إلى السجن؟هذا هو السؤال الذي يطرحه الكثير من الناس..الجواب هو أن ذلك يعتمد - ليس فقط على ما هو متهم به- بالطبع، ولكن أيضا على ما إذا كان هناك أي شيء أدين به في النهاية.يُعتقد أن براغ كان يفكر في اتهامات بتزوير السجلات التجارية في ارتكاب جريمة أخرى، ربما كانت انتهاكًا لتمويل الحملات الانتخابية، ستكون هذه جناية منخفضة المستوى، وفقا لقانون ولاية نيويورك، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.ولكن يمكن تخفيض مستوى التهم، وتختلف الأحكام من حالة إلى أخرى، وبشكل عام، من غير المعتاد أن يُحكم على شخص ليس لديه سجل إجرامي بالسجن لفترات طويلة لارتكابه مخالفة جنائية منخفضة المستوى وغير عنيفة.لذا، حتى لو أدين ترامب بارتكاب جناية، فهذا لا يعني بالضرورة أنه سيقضي بعض الوقت في السجن.هل ما زال بإمكان ترامب الترشح للرئاسة في عام 2024؟في حين أنه لم يسبق أن حاول مرشح من حزب كبير من قبل، إلا أنه يُسمح لترامب بالترشح للرئاسة أثناء توجيه الاتهام إليه - أو حتى إذا أدين بارتكاب جريمة.يعتمد التأثير العملي للقضية الجنائية على ترشيحه - سواء كان ذلك سيساعد أو يضر باحتمالات وصوله إلى البيت الأبيض مرة أخرى - على من تسأل.وبعض مستشاريه، وفقا لمقال نُشر مؤخرا في "واشنطن بوست"، قالوا إن هذه أرض مواتية لترامب: "عاد مرة أخرى إلى مركز الاهتمام باعتباره الشخصية المهيمنة في حزبه".لكن المستشارين اعترفوا أيضا بمخاطر إصدار لائحة اتهام، وقالوا إن الحملة لم تنجح في وضع اللوجيستيات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية في نفس الوقت ومواجهة محاكمة جنائية.المصدر: ""