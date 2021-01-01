برشلونة يقدم عرض لاستعادة ميسي .. تفاصيل



ميسي ميسي

كشف برنامج "التشيرنغيتو" الإسباني الشهير، الخميس، تفاصيل العرض المقدم من إدارة برشلونة لاستعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة النادي الكتالوني ولاعب باريس سان جيرمان الحالي.



ووفقا للبرنامج الإسباني، فإن برشلونة عرض على ميسي عقدا لمدة موسم، بالإضافة لموسم آخر اختياري.



وينتهي عقد ميسي مع النادي الباريسي نهاية الموسم الحالي، ولم يحسم موقفه من التجديد حتى الآن مع نادي العاصمة الفرنسية.

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وأضاف البرنامج: "راتب ميسي مع برشلونة سيتراوح بين 6 و7 ملايين يورو، إلى جانب حصوله على نسبة من الأموال التي سيجلبها من التسويق".ورحل النجم الأرجنتيني بطل العالم الذي قضى معظم مسيرته بقميص البلوغرانا، في صيف 2021، لينضم إلى سان جيرمان الفرنسي بعقد لمدة عامين، بعدما فشل البارسا في تجديد عقده بسبب أزمته المادية.