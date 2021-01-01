برشلونة يقدم عرض لاستعادة ميسي .. تفاصيل

آخر الأخباراخبار الرياضة › برشلونة يقدم عرض لاستعادة ميسي .. تفاصيل

صورة الخبر: ميسي
ميسي

كشف برنامج "التشيرنغيتو" الإسباني الشهير، الخميس، تفاصيل العرض المقدم من إدارة برشلونة لاستعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة النادي الكتالوني ولاعب باريس سان جيرمان الحالي.

ووفقا للبرنامج الإسباني، فإن برشلونة عرض على ميسي عقدا لمدة موسم، بالإضافة لموسم آخر اختياري.

وينتهي عقد ميسي مع النادي الباريسي نهاية الموسم الحالي، ولم يحسم موقفه من التجديد حتى الآن مع نادي العاصمة الفرنسية.

وأضاف البرنامج: "راتب ميسي مع برشلونة سيتراوح بين 6 و7 ملايين يورو، إلى جانب حصوله على نسبة من الأموال التي سيجلبها من التسويق".

ورحل النجم الأرجنتيني بطل العالم الذي قضى معظم مسيرته بقميص البلوغرانا، في صيف 2021، لينضم إلى سان جيرمان الفرنسي بعقد لمدة عامين، بعدما فشل البارسا في تجديد عقده بسبب أزمته المادية.

المصدر: وسائل إلاعلام

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على برشلونة يقدم عرض لاستعادة ميسي .. تفاصيل

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
17064

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager