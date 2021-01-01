تكشف نوكيا عن واجهة مستخدم Pure UI الجديدة

لقد صمم فريق تصميم نوكيا لغة تصميم واجهة مستخدم جديدة أطلق عليها اسم Pure UI، والتي تعتبر مخصصة للاستخدام على هواتف Nokia بالطبع، وأيضًا على جميع أنواع منتجات Nokia الأخرى.
يهدف التصميم إلى أن يكون متسقًا ومرنًا ومقاومًا للمستقبل مع مظهر نظيف وبسيط، وهو اتجاه التصميم الرائد في الوقت الحالي. هناك عدة مكونات تبدأ بالقوالب والإرشادات التي تحدد المظهر العام.
جزء كبير من المظهر الجديد هو محرف Nokia Pure، والذي سيتم استخدامه في جميع أنحاء واجهة المستخدم.
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