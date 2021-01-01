تخطط سامسونج لدعم هاتف Galaxy S24 Ultra بمعدل تحديث 144Hz

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صورة الخبر: Galaxy S24 Ultra
Galaxy S24 Ultra

بدأت سامسونج في العمل على تطوير جيل جديد من هواتف Galaxy S، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى خطط العملاق الكوري لدعم هاتف Galaxy S24 Ultra بمعدل تحديث 144Hz.

تشير التوقعات إلى أن سامسونج تقدم الإصدارات القادمة من سلسلة Galaxy S24 بتحسينات ومواصفات جديدة، ومن المتوقع أن يحصل هاتف Galaxy S24 Ultra على النصيب الأكبر من الترقيات.

ولقد أوضحت أحدث التسريبات إلى أن سامسونج تخطط لدعم Galaxy S24 Ultra بمعدل تحديث 144Hz في الشاشة، وهي ميزة تدعم تشغيل الألعاب بسلاسة أكبر.

أيضاً من المتوقع وفقاً لهذه التفاصيل أن يكون هاتف Galaxy S24 Ultra أول هاتف في سلسلة Galaxy S يأتي بهذا المعدل في تحديث الإطارات.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن S24 Ultra يأتي بمواصفات أعلى في الشاشة لمواكبة المعدل الأعلى في تحديث الإطارات.

كما أشارت التقارير السابقة إلى أن سامسونج تقدم سلسلة Galaxy S24 بميزة الإتصال بالأقمار الإصطناعية على غرار إصدارات ابل وهواوي.

أيضاً تدعم سامسونج الجيل القادم من هواتف Galaxy بإصدار كوالكوم القادم من رقاقات المعالج المميزة Snapdragon 8 Gen 3، والذي يأتي أيضاً بتحسينات في الآداء، حيث يشار إلى أن أنوية X تاتي بآداء أسرع بنسبة 15%.
كما تشير التسريبات إلى أن Galaxy S24 Ultra يأتي بمستشعر رئيسي محسن بدقة 200 ميجا بيكسل، أيضاً تقدم سامسونج تحسينات في تقنية التكبير، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الجيل القادم من هواتف سامسونج المميزة في تسريبات لاحقة.

المصدر: بوابه المتميز

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