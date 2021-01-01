رصد Galaxy Z Fold5 وZ Flip5 في Geekbench بمعالج Snapdragon 8 Gen 2

تستعد العملاق الكوري لإطلاق هواتف Galaxy Z Fold5 وZ Flip5 القابلة للطي خلال الفترة القادمة، ولقد رصدت الهواتف بالفعل في منصة Geekbench بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 المخصص لهواتف Galaxy.
تقدم سامسونج للأسواق قريباً جيل جديد من الهواتف القابلة للطي، ولقد بدأت الشركة بالفعل في إجراء الإختبارات على الإصدارات المرتقبة.
ولقد كشفت قوائم Geekbench عن خطط سامسونج لدعم هواتف Galaxy Z Fold5 وZ Flip5 بالنموذج المخصص من معالج Snapdragon 8 Gen 2 الذي قدم في سلسلة هواتف Galaxy S23.
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