رصد Galaxy Z Fold5 وZ Flip5 في Geekbench بمعالج Snapdragon 8 Gen 2

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › رصد Galaxy Z Fold5 وZ Flip5 في Geekbench بمعالج Snapdragon 8 Gen 2

صورة الخبر: Snapdragon 8 Gen 2
Snapdragon 8 Gen 2

تستعد العملاق الكوري لإطلاق هواتف Galaxy Z Fold5 وZ Flip5 القابلة للطي خلال الفترة القادمة، ولقد رصدت الهواتف بالفعل في منصة Geekbench بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 المخصص لهواتف Galaxy.

تقدم سامسونج للأسواق قريباً جيل جديد من الهواتف القابلة للطي، ولقد بدأت الشركة بالفعل في إجراء الإختبارات على الإصدارات المرتقبة.

ولقد كشفت قوائم Geekbench عن خطط سامسونج لدعم هواتف Galaxy Z Fold5 وZ Flip5 بالنموذج المخصص من معالج Snapdragon 8 Gen 2 الذي قدم في سلسلة هواتف Galaxy S23.

ولقد رصد هاتف Galaxy Z Fold5 في منصة Geekbench بنموذج رقم SM-F946U، حيث سجل الهاتف في إختبارات الأنوية الأحادية 2030 نقطة، و5213 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، كما يظهر الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 13.

بينما سجل Galaxy Z Flip5 بنموذج رقم SM-F731U عدد 2030 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و5213 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، ويظهر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام ونظام Android 13.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن الجيل القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي ينطلق بشكل رسمي في حدث يعقد في شهر أغسطس.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رصد Galaxy Z Fold5 وZ Flip5 في Geekbench بمعالج Snapdragon 8 Gen 2

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
41961

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager