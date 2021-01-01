رصد Galaxy Z Fold5 وZ Flip5 في Geekbench بمعالج Snapdragon 8 Gen 2



Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2

تستعد العملاق الكوري لإطلاق هواتف Galaxy Z Fold5 وZ Flip5 القابلة للطي خلال الفترة القادمة، ولقد رصدت الهواتف بالفعل في منصة Geekbench بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 المخصص لهواتف Galaxy.



تقدم سامسونج للأسواق قريباً جيل جديد من الهواتف القابلة للطي، ولقد بدأت الشركة بالفعل في إجراء الإختبارات على الإصدارات المرتقبة.



ولقد كشفت قوائم Geekbench عن خطط سامسونج لدعم هواتف Galaxy Z Fold5 وZ Flip5 بالنموذج المخصص من معالج Snapdragon 8 Gen 2 الذي قدم في سلسلة هواتف Galaxy S23.

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ولقد رصد هاتف Galaxy Z Fold5 في منصة Geekbench بنموذج رقم SM-F946U، حيث سجل الهاتف في إختبارات الأنوية الأحادية 2030 نقطة، و5213 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، كما يظهر الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 13.بينما سجل Galaxy Z Flip5 بنموذج رقم SM-F731U عدد 2030 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و5213 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، ويظهر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام ونظام Android 13.يذكر أن التوقعات تشير إلى أن الجيل القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي ينطلق بشكل رسمي في حدث يعقد في شهر أغسطس.