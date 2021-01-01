تعلن سوني عن كاميرة Sony ZV-E1 لمدوني الفيديو



كاميرة Sony ZV-E1 كاميرة Sony ZV-E1

أعلنت شركة سوني عن كاميرة Sony ZV-E1 التي تأتي بمستشعر إطار كامل، وتستهدف دعم مدوني الفيديو.



تتميز كاميرة Sony ZV-E1 بمستشعر إطار كامل بدقة 12 ميجا بيكسل، وهو المستشعر ذاته المستخدم في كاميرات A7S III وFX3، أيضاً يأتي هذا المستشعر بآداء عالي الجودة في الإضاءة المنخفضة، مع نطاق ديناميكي ودعم أكثر من 15 من نقاط التوقف.



وتضم الكاميرة معالج الصور BIONZ XR، كما تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، ومن المقرر أن تقدم سوني تحديث لاحق لدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية.

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وتضم الكاميرة فتحة واحدة لبطاقة SD، كما تأتي بمنفذ HDMI بحجم mini، ويمكن للكاميرة أن تدعم المبتدئين أو مدوني الفيديو بآداء جيد.أيضاً تقدم سوني كاميرة ZV-E1 بتصميم صغير وخفيف، كما تأتي بحلقة مخصصة للتكبير في محيط المصراع، كما تقدم سوني هذا الإصدار بعناضر تحكم سلسة لضبط عمق المشهد والتركيز.كما تدعم الكاميرة أبعاد جديدة في نمط “Cinemascope”، والذي يعمل على إضافة أشرطة سوداء على أبعاد 16:9 لإنشاء صورة بأبعاد 21:9 دون الحاجة إلى إجراء تعديل على الصورة.من جانب أخر تدعم سوني الكاميرة بأحدث المميزات في البرامج التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي، مع ميزة التعرف على الوجوه لضبط الفتحات ودعم التركيز على اثنان من الأشخاص، أيضاً تدعم الكاميرة وضع الإطار بشكل تلقائي لوضع موضوع التصوير في الإطار أثناء الحركة وذلك عن طريق قطع الصورة، مع تثبيت الإطار، وتوجيه الميكروفون بشكل تلقائي لإكتشاف الصوتيات أثناء الحركة.كما تقدم سوني كاميرة ZV-E1 بتحسينات في التركيز التلقائي من A7R V الذي يتيح التركيز على الأشخاص، والحيوانات، والطيور، والسيارات، والحشرات، القطارات وأيضاً الطائرات.ومن المقرر أن تتوفر Sony ZV-E1 بسعر 2199 دولار للكاميرة فقط، أو سعر 2499 دولار للكاميرة مع عدسات 28-60مم، بفتحة عدسات F4.5-5.6.