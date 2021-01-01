شكاوى من أن نظام يستنزف عمر البطارية..بعد تحديث iOS 16.4 الجديد..

قام مستخدمو آيفون بالانتقال إلى آخر تحديث من آبل بعد الادعاءات بأن خطأ في النظام يستنزف عمر البطارية بسرعة.
استحوذت الشكاوى على Twitter على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث زعم المستخدمون أن أحدث ترقية لنظام التشغيل iOS 16.4 قد قللت من قدرة آيفون على تحمل الشحن.
قال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إن أجهزتهم يعاني الآن من "مشكلات تسخين'' ، بينما أضاف آخر أن هاتفه فشل في الاتصال بـ Siri.
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