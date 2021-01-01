شكاوى من أن نظام يستنزف عمر البطارية..بعد تحديث iOS 16.4 الجديد..



iOS 16.4 iOS 16.4

قام مستخدمو آيفون بالانتقال إلى آخر تحديث من آبل بعد الادعاءات بأن خطأ في النظام يستنزف عمر البطارية بسرعة.



استحوذت الشكاوى على Twitter على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث زعم المستخدمون أن أحدث ترقية لنظام التشغيل iOS 16.4 قد قللت من قدرة آيفون على تحمل الشحن.



قال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إن أجهزتهم يعاني الآن من "مشكلات تسخين'' ، بينما أضاف آخر أن هاتفه فشل في الاتصال بـ Siri.

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وأضاف آخر: "بعد تحديث iOS 16.4 ، تستنزف البطارية بسرعة ويواجه Siri مشكلة في الاتصال، في انتظار التحديث في أقرب وقت ممكن لإصلاح هذه المشكلة.بالإضافة إلى تدهور البطارية ، ادعى أحد المستخدمين أن أجهزتهم قد تباطأت تمامًا منذ التحديث.تم إصدار iOS 16.4 بواسطة آبل قبل يومين فقط في محاولة لإصلاح الأخطاء وتعزيز الأمان على أجهزة iPhone 8 والنماذج الأحدث.