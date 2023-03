تطلق تيك توك دليلا شاملا للاستمتاع بالأجواء الرمضانية ومشاركة اللحظات المميزة فى فيديوهات قصيرة

تيك توك تيك توك

في إطار الاحتفال بحلول شهر رمضان المبارك الذي يجتمع فيه أفراد العائلة حول الإفطار والسحور في أجواء مليئة بالود والحب، قامت تيك توك هذا العام بإطلاق دليل شامل للاستمتاع بالأجواء الرمضانية ومشاركة التجارب واللحظات الفريدة عبر المنصة، بالإضافة إلى الاستمتاع بعدد من الأنشطة التفاعلية والموضوعات المتنوعة وسط أجواء تعكس روح الشهر الكريم تقوم منصة تيك توك هذا العام بتنمية وتعزيز روح الإبداع والإلهام في رمضان من خلال Ramadan Effects Tab، حيث يمكن لصانعي المحتوى إنشاء فيديوهات متميزة باستخدام الإطارات المتحركة لتحية الآخرين، والقيام بمزيد من الأعمال الخيرية اليومية باستخدام مؤثر Randomizer، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الآراء حول البرامج والمسلسلات التلفزيونية التي تنال اهتمامهم في قسم The King of all Ramadan Series، أو المشاركة في الفوازير التفاعلية واختبارات لتحليل شخصياتهم بشكل فكاهي بناء على عاداتهم وكيفية قضائهم للشهر الفضيل، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى الممتعة داخل المنصة



يتنوع المحتوى الإبداعي الذي يتم عرضه على منصة تيك توك طوال السنة بشكل عام وفي رمضان بشكل خاص، حيث يشمل مقترحات للكتب وتقديم النصائح الصحية ومقاطع من المسلسلات التلفزيونية، ووصفات الطعام الشهيرة والمسابقات الممتعة والهدايا واكتشاف الهاشتاجات الجديدة، حيث تؤكد الإحصائيات المبنية على مشاهدات الفيديوهات على منصة تيك توك خلال شهر رمضان الماضي مدى التفاعل مع المحتوى الخاص بشهر رمضان ووصوله إلى عدد كبير من المستخدمين، فقد حصل هاشتاج #Ramadan2022 على أكثر من 3.9 مليار مشاهدة، بينما حقق هاشتاج #RamadanPreps أكثر من 551 مليون مشاهدة وحصد هاشتاج#RamadanHealth أكثر من 439 مليون مشاهدة. كما بالإضافة إلى ذلك تقدم بعض الهاشتاجات الأخرى أفكارًا رائعة للمحتوى، مثل هاشتاج #WhereToEat والذي حصد أكثر من371 مليون مشاهدة وهاشتاج #ModestFashion الذي حقق 156 مليون مشاهدة، مما يشجع صانعي المحتوى على الإبداع والتفكير.



ومن المتوقع أن تتزايد أعداد مشاهدات المحتوى والأنشطة على المنصة في رمضان هذا العام، من خلال إطلاق هاشتاج #Ramadan2023، والذي سيمكن المستخدمين من البحث عن المحتوى المتعلق بالشهر الكريم بسهولة حيث سيقود هذا الهاشتاج المستخدمين إلى قائمة شاملة من الفيديوهات بمحتوى متميز من الفكر والمرح، بما في ذلك "الميمات Meme" الرمضانية ومدونات الفيديو الشهيرة والأمنيات، وتأثير الأعمال الصالحة، وفيديوهات لمشاركة تجارب المستخدمين للمنتجات الجديدة، وغير ذلك الكثير.

قد يعجبك أيضا...

لذلك يُعد هذا الكم من المحتوى المتميز دافعا يشجع المستخدمين خلال شهر رمضان هذا العام للمزيد من البحث عبر المنصة التي تعكس روح وأجواء رمضان الساحرة وتتضمن العديد من الهاشتاجات الخاصة بالكثير من الموضوعات المتنوعة.