بتخفيضات على تسلا موديل 3 تبلغ 7500 دولار

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أعلنت تسلا عن أسعارها الجديدة لموديلات 2023 من سيارتها الهاتشباك الأصغر موديل 3 والتي استفادت من دعم حكومي قيمته 7500 دولار أي حوالي 232 ألف جنيه مصري.



يمثل هذا الدعم خصم بنسبة بين 13% و17% على أسعار تسلا موديل 3 في أمريكا ويأتي ذلك بعد تخفيضات لأسعار الشركة الرسمية تمت على مدار خمسة مرات منذ بداية 2023 حتى الآن من أجل تحقيق المبيعات المستهدفة.



تضيف تسلا رسوماً بقيمة إجمالية 1640 دولار على جميع سياراتها وبذلك يبدأ سعر الشركة لأولى فئات موديل 3 من 44,630 دولار وبعد الدعم ينخفض السعر إلى 37,130 دولار ما يوازي حوالي مليون و150 ألف جنيه مصري.

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وتقدم فئة تسلا موديل 3 الثانية بعد الرسوم مقابل 46,130 دولار ويخفضه الدعم إلى 38,630 دولار بقيمة قرابة مليون و194 ألف جنيه.أما النسخة الأعلى فكان قد وصل سعرها إلى 55,630 دولار وبعد الدعم أصبح 48,130 دولار بقيمة حوالي مليون و490 ألف جنيه.تشير بعض المصادر لاحتمالية وقف الدعم لفئات تسلا موديل 3 الأولى ذات المحرك الخلفي وذلك عملها ببطارية مستوردة من الصين عكس النسخ الأخرى التي يتم تصنيع بطارياتها في أمريكا.تستطيع فئة الدفع الخلفي، الحاصلة على بطارية 60 كيلوواط/الساعة، السير بين 430 و438 كم حسب قياس العجلات المتراوح بين 18 و19 بوصة، تنطلق هذه النسخة بقوة 201 حصان وعزم 350 نيوتن.متر لتتسارع من الصفر إلى 97 كم/س خلال 5.8 ثواني.أما عن فئات الدفع الكلي ذات المحركين فتحصل على بطارية سعتها 80 كيلوواط/الساعة لتقطع إحداهما 576 كم بشحنة واحدة وتولد هذه المنظومة قوة 346 حصان وعزم 527 نيوتن.متر لتتسارع من الصفر إلى 97 كم/س خلال 4.2 ثوان.