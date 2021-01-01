تحذرك علامات لضبط زوايا العجلات بسيارتك



ضبط زوايا العجلات بسيارتك ضبط زوايا العجلات بسيارتك

كل جزء من السيارة مصمم بدقة وعناية تصل إلى المليمترات من أجل ضمان عملها بالشكل المطلوب، ولأن العجلات من أهم العناصر المتحكمة في شكل حركة السيارة وأمانها، يجب دومًا التأكد من ضبطها بالشكل المناسب.



تدخل عدة عوامل في وضعية العجلات مثل ضغط الإطارات والترصيص وغيرها وعنصر أخر يمكن أن يتسبب في مشاكل عديدة أثناء القيادة هو ضبط زوايا العجلات، تظهر عدة إشارات عند اختلاله وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرزها:



انحراف اتجاه عجلة القيادة

من المفترض أن تظل السيارة في اتجاه مستقيم حتى عند ترك عجلة القيادة، وفي حالة انحراف السيارة نحو اليمين أو اليسار عند تركها يشير ذلك لاختلال ضبط زوايا العجلات وحاجة التوجه لأقرب مركز فني لضبطها بالشكل المناسب.

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يمكن الاستدلال أيضاً عبر وضعية عجلة القيادة أثناء السير عبر ملاحظة توجه عجلة القيادة لأحد الاتجاهين أو رؤية شعار العلامة بزاوية مائلة.اهتزازات وأداء غير طبيعيقد تتسبب هذه المشكلة في إحساس بارتخاء عجلة القيادة أثناء التوجيه وانعدام دقتها ويمكن أن تظهر بعض الاهتزازات بها مع الحركة خاصةً على السرعات العالية وذلك لتحركها بزاوية غير مناسبة في الوقت الذي من المفترض أن تسير فيه بشكل مستقيم.أصوات للاحتكاكيؤثر اختلال زوايا العجلات على احتكاك الإطارات بسطح الأرض ما يتسبب في ظهور أصوات مشابهة لتلك التي تظهر عند الفرملة من على سرعة عالية أو الانطلاق من الثبات بسرعة عاليةتأكل غير متساوي للإطاراتيحدث ذلك نتيجة للمشكلة السابقة ويمكن أن يتسبب فيه اختلال ضغط الإطارات أيضاً، فعندما تتغير زوايا العجلات طريقة احتكاكها تتأكل الإطارات بشكل متساوي ويمكن التوصل لذلك عبر الاطلاع على نقشة الإطارات ومدى عمقها، يتم اختبار ذلك عبر عملة معدنية وإذا لم تنزلق إلى نصف رسمتها على الأقل، يدل ذلك على اهتراء الإطار وحاجته للتغيير.