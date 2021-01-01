تحميك سيارات حديثة من الحوادث وتجنّبك أخطاء الآخرين

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تتجه الصناعة حالياً نحو تقديم سيارات قادرة على قيادة نفسها بسبب وجهة نظر ترى أن العنصر البشري هو الأساس وراء أغلب الحوادث المرورية. وللمساعدة على تجنب الحوادث تعمل الشركات حالياً وتستثمر أموالاً طائلة لتطوير وسائل القيادة الذاتية.



ولم تتوصل التكنولوجيا حتى الأن للمرحلة التي نستغني فيها تماماً عن دور السائق بينما يجري التمهيد لذلك حالياً عبر عدة وسائل دعم السائق والقيادة الذاتية الجزئية.



وتساعد بعض هذه الوسائل على تجنب الاصطدام بشكل فعال مع تنبيه السائق للمخاطر المختلفة. وفي النقاط التالية نستعرض لكم أبرزها:

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تجنب الاصطدام الأماميعندما ترصد كاميرا السيارة الأمامية وحساساتها اقتراب المسافة من السيارة المقابلة تقوم بتنبيه السائق صوتياً وبصرياً، إذا لم يستجيب تفرمل نفسها تلقائياً، تقدر بعض السيارات على تحديد المشاة وركاب الدراجات في حالات الطوارئ ليتم ذلك بشكل تلقائي بهدف تجنب الاصطدام.مراقبة حركة المرور الخلفيةتصعب رؤية ما يحدث خلف السيارة على عدد كبير من السائقين عند مغادرة ركنة عمودية وعند وجود حركة مرور،تقوم السيارة بتنبيه السائق وإذا لاحظت خطر لاصطدام تتوقف من تلقاء نفسها.الدعم أثناء التقاطعاتتعتبر التقاطعات ضمن أكثر الأماكن التي تشهد حوادث الطرق، لذا تستخدم بعض السيارات الحديثة كاميراتها لتنبيه السائق لقدوم سيارة من الناحية الأخرى ويمكن أن توقف نفسها إذا لاحظت خطورة عالية للاصطدام.النقطة العمياء وتغيير الحارةيتمكن نظام دعم النقطة العمياء من تحديد قدوم سيارة للتجاوز من إحدى النواحي وفي بعض الطرازات يحذر السائق إذ أراد تغيير الحرة المرورية في هذا الظرف وقد يرتبط بدعم التوجيه بمنع الانحراف وتجنب التعرض للاصطدام من أية مركبة قادمة.التحذير عند فتح الأبوابتحذر بعض السيارات ركابها بشكل سمعي ومرئي عند فتحهم الأبواب أثناء وجود حركة مرورية قادمة من الخلف لتأمين حركتهم أثناء المغادرة.