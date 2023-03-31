أسعار الذهب الرسمية اليوم الجمعة 31-3-2023 بعد ارتفاع عيار 21

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار الذهب الرسمية اليوم الجمعة 31-3-2023 بعد ارتفاع عيار 21

صورة الخبر: أسعار الذهب
أسعار الذهب

سعر الذهب.. استقر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 مارس 2023، بالتزامن مع قرار البنك المركزى رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، حيث ارتفع بعدها ارتفاعا كبيرا حتى نهاية تعاملات أمس الخميس.

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 31 مارس 2023 قيمة 2200 جنيه، بعد أن كان يسجل سعر 2130 بداية تعاملات أمس الخميس.

وتقدم «المصري اليوم» تحديثا مباشرًا لـ سعر الذهب اليوم الجمعة 31 مارس 2023، وفقًا لخبير المشغولات الذهبية أمير رزق، وللاستعلام عن سعر الذهب اضغط هنـا:

سعر الذهب اليوم الجمعة 31 مارس 2023:

سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 31-3-2023:

استقر سعر الذهب عيار 24، اليوم الجمعة الموافق 31 مارس 2023، عند 2514 جنيها بعد آخر ارتفاع سجله أمس الخميس.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 31 مارس 2023:
استقر سعر الذهب عيار 21، اليوم الجمعة 31 مارس 2023 بعد ارتفاعه أمس الخميس، حيث سجل 2200 جنيه لـ سعر الذهب.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 31 مارس 2023:

استقر سعر الذهب عيار 18، سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 31مارس 1886 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 مارس 2023:

استقر سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 مارس عند 17660 جنيها.

سعر أوقية الذهب:
استقرت أسعار أوقية الذهب في سوق الذهب العالمية اليوم الجمعة 31 مارس عند 1982 دولارا.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار الذهب الرسمية اليوم الجمعة 31-3-2023 بعد ارتفاع عيار 21

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
63160

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager