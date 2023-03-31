أسعار الذهب الرسمية اليوم الجمعة 31-3-2023 بعد ارتفاع عيار 21



أسعار الذهب أسعار الذهب

سعر الذهب.. استقر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 مارس 2023، بالتزامن مع قرار البنك المركزى رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، حيث ارتفع بعدها ارتفاعا كبيرا حتى نهاية تعاملات أمس الخميس.



سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 31 مارس 2023 قيمة 2200 جنيه، بعد أن كان يسجل سعر 2130 بداية تعاملات أمس الخميس.



وتقدم «المصري اليوم» تحديثا مباشرًا لـ سعر الذهب اليوم الجمعة 31 مارس 2023، وفقًا لخبير المشغولات الذهبية أمير رزق، وللاستعلام عن سعر الذهب اضغط هنـا:

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