يفوز فريق أمن معلوماتي بـ 350 ألف دولار بعد النجاح في اختراق نظام تكنولوجيا المعلومات للسيارة تسلا

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نجح فريق خبراء في شركة أمن المعلومات الفرنسية سيناكتيف في الفوز بمكافأة قدرها 350 ألف دولار وسيارة جديدة طراز تسلا موديل 3 الكهربائية خلال مؤتمر أمني بعد نجاحهم في اختراق أنظمة تكنولوجيا المعلومات في السيارة خلال أقل من دقيقتين.



وذكر موقع أوتوموتيف نيوز المتخصص في موضوعات السيارات إن فريق الخبراء المعروف باسم "القراصنة الأخلاقيين" من شركة سيناكتيف تمكنوا من اختراق أنظمة السيارة بالكامل والسيطرة على أنظمة السلامة والمعلومات فيها أثناء مؤتمر قرصنة البيانات المعروف باسم "بون 20 أون 2023 في مدينة فانكوفر الكندية.



ونجح الخبراء في اختراق الوحدة الرئيسية في السيارة وليس السيارة بالكامل لأسباب تتعلق بالسلامة. وتتحكم الوحدة الرئيسية في أنظمة المعلومات والملاحة في السيارة.

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وقل دوستن شيلدز في تسجيل فيديو للمؤتمر "بالطبع كنا نفضل لو قمنا بذلك على السيارة نفسها، لكن كانت هناك متغيرات عديدة كانت ستجعل ذلك ينطوي على خطورة على المحيطين بالسيارة، بما في ذلك المبنى المتوقفة فيه السيارة، لذلك لم نرغب في انتهاز هذه الفرصة. فضلنا ظروفا أبسط للسيطرة على السيارة".يذكر أن شيلدز هو رئيس فريق للتوعية بمخاطر القرصنة اسمه "مبادرة اليوم صفر" والتي تدير برامج مكافآت للخبراء من أجل اكتشاف الثغرات الأمنية في أنظمة المعلومات والبرامج والتطبيقات. ومبادرة اليوم صفر مملوكة لشركة أمن المعلومات اليابانية ترند ميكرو التي تنظم مؤتمر بون تو أون.استغرق قراصنة سيناكتيف 10 دقائق للقيام بثلاث محولات لاختراق أنظمة موديل 3. وتمكن فريق القرصنة من السيطرة على نظام المعلومات في السيارة وفازوا بجائزة قيمتها 250 ألف دولار. وفي محاولة ثانية فاز الفريق بجائز قدرها 100 ألف دولار بعد نجاحه في السيطرة التامة على السيارة عبر شبكة اتصال داخلية.