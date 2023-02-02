سعر الدولار اليوم في ماكينات الصراف الآلي



سعر الدولار سعر الدولار

شهد سعر الدولار، اليوم الجمعة، ثباتًا مقابل الجنيه المصري في ماكينات ATM الخاصة بتغيير العملات العربية والأجنبية.



وتتواجد تلك الماكينات في المناطق السياحية والشوارع والمولات والميادين الكبرى.



سعر الدولار اليوم في السوق المصرفية

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