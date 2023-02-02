سعر الدولار اليوم في ماكينات الصراف الآلي

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سعر الدولار

شهد سعر الدولار، اليوم الجمعة، ثباتًا مقابل الجنيه المصري في ماكينات ATM الخاصة بتغيير العملات العربية والأجنبية.

وتتواجد تلك الماكينات في المناطق السياحية والشوارع والمولات والميادين الكبرى.

سعر الدولار اليوم في السوق المصرفية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.88 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

حقق سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

المصدر: بوابه الاهرام

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