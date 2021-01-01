تثير روبوتات الذكاء الاصطناعي المخاوف بسبب الغش في الامتحانات

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قالت مجالس الامتحانات الرئيسية في المملكة المتحدة، إن الطلاب يجب أن يُجبروا على أداء بعض واجباتهم الدراسية "في الفصل تحت الإشراف المباشر"، وسط مخاوف من أن الطلاب يستخدمون روبوتات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT للغش.



في الآونة الأخيرة، أدت الاختراقات في الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT إلى مخاوف من أن الشباب قد يستخدمونها لتحقيق درجات أعلى، البرنامج قادر على إنشاء كتابة ومحتويات أخرى، مثل الدورات الدراسية أو المقالات، لا يمكن تمييزها تقريبًا عن محتوى الإنسان.



نشر المجلس إرشادات للمعلمين والمقيمين حول "حماية نزاهة المؤهلات" في سياق استخدام الذكاء الاصطناعي.

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قالت التوجيهات إنه يجب على المدارس توعية التلاميذ بمخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي والعواقب المحتملة لاستخدامه "بشكل غير لائق" في التقييم.واضاف المجلس: "الطلاب الذين يسيئون استخدام الذكاء الاصطناعي بحيث لا يكون العمل الذي يقدمونه للتقييم هو عملهم الخاص بهم، يرتكبون ممارسات سيئة، وفقًا للوائح JCQ، وقد يتعرضون لعقوبات شديدة".يأتي ذلك في الوقت الذي يحذر فيه الخبراء من أن المدارس قد تحتاج إلى الانتقال إلى نسخة أكثر "تقليدية" من التقييم في شكل اختبارات، بدلاً من الدورات الدراسية، من أجل التأكد من أن ما يتم إنتاجه هو عمل التلميذ نفسه.