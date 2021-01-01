تثير روبوتات الذكاء الاصطناعي المخاوف بسبب الغش في الامتحانات

قالت مجالس الامتحانات الرئيسية في المملكة المتحدة، إن الطلاب يجب أن يُجبروا على أداء بعض واجباتهم الدراسية "في الفصل تحت الإشراف المباشر"، وسط مخاوف من أن الطلاب يستخدمون روبوتات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT للغش.
في الآونة الأخيرة، أدت الاختراقات في الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT إلى مخاوف من أن الشباب قد يستخدمونها لتحقيق درجات أعلى، البرنامج قادر على إنشاء كتابة ومحتويات أخرى، مثل الدورات الدراسية أو المقالات، لا يمكن تمييزها تقريبًا عن محتوى الإنسان.
نشر المجلس إرشادات للمعلمين والمقيمين حول "حماية نزاهة المؤهلات" في سياق استخدام الذكاء الاصطناعي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!