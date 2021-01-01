متحدث باسم الأمم المتحدة: شات «جي بي تي» مقلق وعلى الشركات التصرف بمسؤولية

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال إن برنامج المحادثة الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" مقلق، وحث الشركات على التصرف بمسؤولية.
وقال دوجاريك في إفادة صحفية: "إنه أمر مقلق للغاية، إذ يمكن أن يكون لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من الفوائد: في التعليم والعلوم، لكن يتعين على الشركات أن تكون مسؤولة عن كيفية نشر المعلومات"، موضحا أن "المعلومات من الممكن أن يساء استخدامها".
تأتي تصريحات المتحدث باسم الأمم المتحدة، بعد أن تم في 25 مارس الجاري اختراق بيانات المستخدم الشخصية لـ"شات جي بي تي"، وهو روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي، بسبب خطأ اكتشفته شركته المطورة "OpenAI" في وقت لاحق.
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