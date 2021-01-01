كشف مستعجل..لهذا السبب تأكدى من ماركة مكياج الوجه قبل وضعه فى الحفلات



كشف مستعجل كشف مستعجل

المكياج هو واحد من أكثر الأشياء التي تستخدمها النساء في أنحاء العالم، لإبراز جمالها، فهناك نوعان منه مكياج من ماركات عالمية أو محلية معروف مكوناته، والنوع الثاني هو المكياج المقلد الذي يحتوي على مواد غير معروفة، بالإضافة إلى بعض المواد المعروف أنها مضرة وتسبب الكثير من الأمراض والمشكلات الجلدية والجسمانية، ونشر الفنان مصطفى خاطر على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور انستجرام، صورة من مسلسل كشف مستعجل يظهر فيها مع الفنان محمد عبدالرحمن يرسمان على وجههم بالألوان ضمن أحداث مسلسل "كشف مستعجل" والذي يعرض على منصة Watch it، ولتقليدهما فى الحفلات يجب استخدام مكياج من علامات تجارية معروفة.



وقد يستخدم البعض مكياج مقلد للرسم على وجوههم، دون الانتباه للعلامة التجارية للمكياج، الأمر الذى يتسبب فى بعض الأضرار كما أوضحت خبيرة التجميل مروة نصار أن الأبحاث اكتشفت أن مستحضرات التجميل المقلدة، تحتوي على ما يصل إلى 19 ضعف الكمية الموصى بها من الرصاص، والتى تتسبب فى تسمم الكلى، والكبد، كما أنه يسبب الإجهاض عند النساء الحوامل، كما أنه يحتوي على الزئبق الذي يتسبب في تسمم الجهاز العصبي، وكذلك الكثير من المشكلات المناعة، كما أردفت أن الآثار السلبية لاستخدام مستحضرات التجميل المقلدة خطيرة للغاية كما يلي:



التهابات العين

قالت خبيرة التجميل إن المكياج المقلد وغير المعلوم مصدره يتسبب استخدام تلك المستحضرات إلى تهيج العين والجفون بالإضافة إلى تساقط الحواجب والرموش.



الحساسية والطفح الجلدي

تسبب تلك المستحضرات في الالتهابات الجلدية، والطفح ، وظهور بعض الأمراض التي يصعب علاجها، بالإضافة إلى الاحمرار وظهور البقع الداكنة، وجفاف البشرة، الذي يصل إلى التشقق وخروج الدم، بالإضافة إلى ترك أثر مثل الحروق.

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مشكلات صحية طويلة المدىتحتوي تلك المستحضرات على المزيد من المكونات الضارة الخطيرة، التي تتسبب في الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والعقم.