طرق بسيطة للاهتمام بشعر طفلك الكيرلى..لو أطفالك زى أبطال مسلسل يحيى وكنوز ..

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يحيى وكنوز أحد مسلسلات الكارتون التى تعلق بها العديد من الأطفال، الذين يهتمون بمشاهدة شخصياته والتعلم منهم بل ويقارنون أنفسهم بهم، ومن هذه الصفات التى تتشابه مع بعض الأطفال هو شكل الشعر الكيرلى الذى يميز يحيى وكنوز، فولادة طفل بشعر كيرلى أو مموج هى من أكثر المميزات التى تجعله مختلفا عن باقى الأطفال، وذلك لأنه يمتلك الشكل المختلف الذى قد يعرف به عن باقى زملائه وأصدقائه، لكن للشعر المجعد طريقة معينة للعناية به، وإلا ظهرت عليه الكثير من المشكلات مثل التقصف والتساقط والهيشان، لذلك يستعرض" اليوم السابع" الخطوات اللازمة للعناية بشعر طفلك الكيرلى، وذلك وفقا لما نشرة موقع "curlmaven".



الحفاظ على شكله

لا حاجة لشراء الكثير من المنتجات باهظة الثمن أو الالتزام بروتين يومى لا يستطيع تحمله الطفل، فكل ما يحتاجه هو شامبو لينظفه وبلسم ليرطبه، مع كريم لفك التشابك، على أن يكون محتوياته طبيعية وتحتوى خلاصة الورد أو العسل.





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لا تغسله كثيراهناك من يعتقد أن غسل الشعر يومياً يحافظ عليه ويحميه من الاتساخ، إلا أنه قد يؤثر بالسلب عليه، ويصيبه بالجفاف والتقصف، فسواء كان طفلك شعره مموجا أو عاديا فيفضل غسل الشعر مرة واحدة في الأسبوع.فك التشابكيفضل فك تشابك الشعر المجعد أثناء وجوده تحت الماء بواسطة اليد، مع تجنب فكه تماما وهو جاف حتى لا يتقصف، فقط قومي بتبليله وإضافة المزيد من البلسم ليسهل عملية فك التشابك، على أن تبدأى من أسفل إلى أعلى، كما يفضل عدم شطف الشعر جيدا من البلسم فهو يسهل الفك والتقليل من ظهور التشابك فيما بعد، ويجعل الشعر أكثر رطوبة.كما عليك تجنب بعض الأفعال منها:الزيوت والزبدةالزيوت والزبد مادتان ثقيلتان على الشعر المجعد، ويفضل استبدالهما بالسيروم المغذى.الكبريتات والسيليكونعليك اختيار شامبو خالي من الكبريتات واختيار بلسم ومنتجات تصفيف الشعر الخالية من السيليكون، حيث إن الكبريتات شديدة القسوة على الشعر وتعمل على تجفيفه من زيوته الطبيعية، ومن الرطوبة، أما السيليكونات تتسبب فى خنق الشعر وفروته، وتعلوه لا يستطيع التنفس.استخدام الأصابع والأمشاطقد تتسبب الأمشاط الواسعة فى زيادة التشابك، ويفضل استخدام فرشاة مخصصة لفك التشابك حتى لا يتسبب فى التكسير والتقصف.