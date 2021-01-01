رجل محظوظ يعثر على كتلة ذهب ضخمة..قيمتها 160 ألف دولار..

عثر رجل أسترالي يهوى البحث عن الكنوز على كتلة ذهبية تقدّر قيمتها بـ160 ألف دولار تقريبا.
وتمكن الرجل الذي لم يكشف عن اسمه من العثور على الكتلة الذهبية في منطقة حقول الذهب بفيكتوريا، والتي تعد من المناطق الغنية بالمعدن الأصفر، واستقطبت الباحثين عن الكنوز من القرن التاسع عشر.
ونقلت "بي بي سي" عن دارين كامب، الذي قيّم الكتلة واشتراها، قوله إنها أكبر كمية ذهب مجتمعة شاهدها في حياته المهنية التي استمرت 43 عاما.
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