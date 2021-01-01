امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني .. آثار عين شمس تكشف الأستعداد لها



آثار عين شمس آثار عين شمس

قال الدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار بـ جامعة عين شمس، إنه تم انتهاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرقتين الأولى، والثانية بجميع برامج الكلية، تطبيقًا لما ورد في مواد اللائحة الداخلية للكلية، التي تنص المادة 14 منها على عقد هذا الاختبار خلال الأسبوع السابع من الدراسة على أن يُخصص له 10 درجات.



امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني

وأضاف الدكتور حسام طنطاوي في بيان، أن إدارة شئون الطلاب أعدت جداول الاختبارات بعد التنسيق مع الأقسام العلمية، واستطلاع رأي الطلاب، وتم إعلانها للطلاب قبل موعد أول اختبار بـ10 أيام.



وأشار عميد كلية الآثار بـ جامعة عين شمس، إلى أن القواعد التي تم اعتمادها من مجلس الكلية لاختبارات منتصف الفصل الدراسي تُركت لأعضاء هيئة التدريس حرية اختيار أسئلة الاختبار من بين الأنواع المختلفة للمفردات الاختبارية، مع الالتزام بما ورد في مواصفات الورقة الامتحانية، وتناسب الوقت المتاح للإجابة مع الساعة المقررة للاختبار، وضرورة أن تقيس الاختبارات بعض مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسي.

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فيما أوضحت الدكتورة غادة فايد مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية، أن الوحدة مسئولة عن تحليل الاختبارات، ونماذج الإجابة، واستمارات استيفاء الورقة الامتحانية لمخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسي، وتزويد أساتذة المقررات بتغذية راجعة تغطي كافة عناصر تقييم الورقة الامتحانية الخاصة بهم، إلى جانب استطلاع آراء الطلاب عن أساليب تقييمهم وتقويمهم ونتائجهم عقب إعلان النتائج مباشرة، وعليها إمداد أساتذة المقررات بتغذية راجعة بشأن ما جاء في استطلاعات رأي الطلاب عن الامتحانات الخاصة بهم وأسلوب التقييم والتقويم.