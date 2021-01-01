لتحسين مظهر الغرفة .. أفكار لاستغلال المساحات الفارغة



استغلال المساحات الفارغة استغلال المساحات الفارغة

ترك مساحة فارغة بإحدى الغرف يتسبب في تشويه مظهر الغرفة، لذلك يفضل استغلال هذه المساحة لتحسين مظهر الغرفة من خلال تطبيق بعض الأفكار التي تساعد على تحقيق ذلك، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " insider".



أفكار لاستغلال المساحات الفارغة



إضافة رف للكتب

يفضل محبو القراءة الاحتفاظ ببعض الكتب الهامة التي يفضل قراءتها طوال اليوم، لذلك يمكنهم إضافة رف للكتب بالمساحة الفارغة داخل الغرف لقراءة بعضها في أوقات الفراغ مع تناول كوب من الشاي، ومن ناحية أخرى تضيف لمسة جمالية للغرفة ويمكن إضافة ورق حائط مناسب للغرفة.





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ركن للتأملعندما توجد مساحة فارغة داخل غرفة النوم، خاصة إذا كانت بجوار نافذة واستغلالها للجلوس والتأمل في السماء مع استنشاق الهواء النقى مما يساعد على تحسين الحالة المزاجية، من خلال إضافة سجادة لممارسة تمارين اليوجا، أو مقعد للجلوس عليه ومشاهدة المناظر الطبيعية مع ضبط الإضاءة وتهيئة الحالة المزاجية.استغلال المساحة الفارغة تحت الدرجالمساحة الإضافية أسفل الدرج هي أفضل مكان للتخزين الإضافي، لكنها غالبًا ما تُنسى، لذلك يفضل استغلالها في تخزين أشياء يحتاجها أفراد الأسرة وتتسبب في إحداث الفوضى داخل الغرفة.لوحة فنيةيمكن ملء المساحة الفارغة بقطع فنية مثل المنحوتات أو اللوحات الفنية او إضافة قطع أثاث كبيرة مما يساعد على إضافة لمسة جمالية داخل الغرف .إضافة مقاعديجب استغلال المساحات الفارغة في الغرف أيضاً واستغلالها لتخصيص أماكن للتحدث مع الأصدقاء أو أفراد الأسرة من خلال إضافة مقعدين بزاوية 90 درجة والتي تساعد على الشعور بالألفة والونس الذى يبحث عنه الشخص خلال تواجده في المنزل في أيام العطلات الأسبوعية.