اختارى اللى يناسبك .. اتجاهات ألوان الشعر لربيع 2023



ألوان الشعر لربيع 2023 ألوان الشعر لربيع 2023

تفضل الكثيرات من النساء تجديد ألوان شعرهن بين الحين والآخر، لذلك يحرصن على اتباع أبرز اتجاهات ألوان صبغات الشعر المنتشرة ليخترن من بينها ما يتوافق مع لون بشرتهن وذوقهم الشخصى، ولهذا نستعرض في التقرير، أبرز اتجاهات ألوان الشعر لموسم الربيع 2023، وفقاً لما ذكره موقع " purewow".







أبرز اتجاهات ألوان الشعر لموسم الربيع 2023



اللون الأشقر



يعتبر لون الشعر الأشقر الذى يلمع عند تعرضه لأشعة الشمس، من الألوان الدافئة والمناسبة لأجواء فصل الربيع، كما يساعد المرأة في الحصول على إطلالة أنيقة وجذابة، ويوجد منه درجات مختلفة ويفضل تطبيقه في صالون التجميل للحصول على اللون المناسب.

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الخصلات الذهبية الدافئةوبالنسبة لفصل الربيع، من المتوقع أن ينتشر فيه المزيد من الألوان الذهبية الدافئة والتي تعتبر من الألوان المناسبة للشقراوات، والتي تساعد في الحصول على إطلالة مميزة ويساعد على تفتيح لون البشرة.اللون الأسوديعتبر اللون الأسود من ألوان الشعر الشعبية والمفضلة للكثيرات من النساء، كما يعتبر من الألوان التي تتوافق مع ألوان مختلفة من البشرة، ومتوقع انتشاره خلال الفترة المقبلة.اللون الرمادى اللؤلؤييعتبر اللون الرمادى اللؤلؤي من الألوان المميزة والمتوقع انتشارها خلال موسم الربيع والتي يتخللها خصلات بيضاء، وهو من الألوان التي تساعد المرأة في الحصول على إطلالة أنيقة وجذابة .لون الريد فيلفيتيعتبر اللون الأحمر أو " الريد فيلفيت " من ألوان صبغات الشعر التي حققت نجاحًا كبيرًا هذا الشتاء والمتوقع انتشاره بموسم الربيع، والذى يتوافق مع لون البشرة الفاتحة حيث يساعد المرأة في الحصول على إطلالة مميزة أمام الآخرين، ولكن يفضل أيضاً تطبيقه في صالون التجميل للحصول على نفس الدرجة.