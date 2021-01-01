سحورك اليوم .. بطاطس ودجز مع البيض المسلوق



بطاطس ودجز بطاطس ودجز

البطاطس من الأكلات التي تعتبر أساسية بجانب أي طبق على مائدة السحور، وذلك لأنها من المأكولات المشبعة، ويمكن تحضيرها بأي طريقة، وتعتبر البطاطس الودجز من الأكلات المميزة التي يمكن تناولها بمفردها دون الحاجة إلى طبق رئيسي آخر، حيث تجهز من البطاطس المستديرة الصغيرة وتقطيعها، وتتبيلها بالبهارات المميزة التي يحبها الجميع، ولذا يقدم "اليوم السابع "مع الشيف إيمان عبد الرؤوف طريقة عمل البطاطس الودجز مع البيض المسلوق على سفرة سحور شهر رمضان.



طريقة عمل بطاطس ودجز مع البيض المسلوق

المكونات

5 حبات بطاطس.



ماء ساخن للسلق.

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بيضة.كوب دقيق.بهارات وتوابل ملح، فلفل أسود، ثوم بودر وبصل بودر، بابريكا، بهارات بطاطس "حسب الرغبة".ملعقة متوسطة زيت.توابل إضافية زعتر، روزماري "حسب الرغبة".طريقة عمل بطاطس ودجز مع البيض المسلوقطريقة التحضير:تغسل البطاطس جيدا ثم تقشر، تقطع البطاطس أربع أربع، أي شرائح صغيرة.تسخن الماء ويوضع بها القليل من الكمون.تضاف البطاطس لمدة 5 دقائق، ثم تصفى من الماء جيدا.تمزج البهارات جميعها سويا جيدا، ثم ترش بها البطاطس وتقلب جيدا.توزع البطاطس في قالب فرن مدهون بالزيت أو مغلف بورق الزبدة.يرش القليل من الزعتر والروزماري على البطاطس، وتدخل الفرن على درجة حراري متوسطة.تخرج البطاطس بعد أن تأخذ لون ذهبي شهي.تقدم بجانب البيض المسلوق، ويمكن وضعها في سندوتشات خبز فينو أو عيش بلدي، وذلك بجانب طماطم مخللة بالثوم والفلفل الحار مع كوب سوبيا بالحليب وجوز الهند حسب الرغبة.