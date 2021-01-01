لتفادي الكسل .. نصائح بعد الفطار عشان تفضل نشيط ومركز



الكسل بعد الفطار الكسل بعد الفطار

بعد تناول وجبات الافطار فى شهر رمضان نتعرض للتخمة والكسل وعدم النشاط، وذلك بسبب الإكثار فى تناول الطعام مع عدم الحركة أو ممارسة الرياضة، وحسب ما ذكره موقع helthy فإن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها بعد تناول وجبة الإفطار وهى:



1: ينصح أولا بتقسيم وجبة الافطار على جزئين مع تجنب تناول الأطعمة الغنية بالزيوت والدهون واستبدالها بالأطعمة الصحية ، كما ينصح بالاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه.



2: ممارسة التمارين الرياضية بعد تناول وجبات الإفطار بساعتين ، من الممكن أن تكون رياضة المشى أو ركوب الدراجات.



3:قلة المياه والعصائر الطبيعية تسبب الصداع والكسل والخمول ، لذلك ينصح بالاهتمام بشرب المياه والعصائر الطبيعية فى الوقت بين الإفطار والسحور.



4:قلة النوم من العوامل التى تؤثر على التركيز والنشاط وتسبب الكسل والتخمة لذلك ينصح يالنوم الصحى والمحافظة على نوم القيلولة.



5:الاهتمام بتناول الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى والجسم والتى تساعد على التركيز والنشاط.

