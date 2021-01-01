لتفادي الكسل .. نصائح بعد الفطار عشان تفضل نشيط ومركز

آخر الأخبارالصحة والجمال › لتفادي الكسل .. نصائح بعد الفطار عشان تفضل نشيط ومركز

صورة الخبر: الكسل بعد الفطار
الكسل بعد الفطار

بعد تناول وجبات الافطار فى شهر رمضان نتعرض للتخمة والكسل وعدم النشاط، وذلك بسبب الإكثار فى تناول الطعام مع عدم الحركة أو ممارسة الرياضة، وحسب ما ذكره موقع helthy فإن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها بعد تناول وجبة الإفطار وهى:

1: ينصح أولا بتقسيم وجبة الافطار على جزئين مع تجنب تناول الأطعمة الغنية بالزيوت والدهون واستبدالها بالأطعمة الصحية ، كما ينصح بالاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه.

2: ممارسة التمارين الرياضية بعد تناول وجبات الإفطار بساعتين ، من الممكن أن تكون رياضة المشى أو ركوب الدراجات.

3:قلة المياه والعصائر الطبيعية تسبب الصداع والكسل والخمول ، لذلك ينصح بالاهتمام بشرب المياه والعصائر الطبيعية فى الوقت بين الإفطار والسحور.

4:قلة النوم من العوامل التى تؤثر على التركيز والنشاط وتسبب الكسل والتخمة لذلك ينصح يالنوم الصحى والمحافظة على نوم القيلولة.

5:الاهتمام بتناول الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى والجسم والتى تساعد على التركيز والنشاط.

المصدر: موقع helthy

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لتفادي الكسل .. نصائح بعد الفطار عشان تفضل نشيط ومركز

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
94314

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager