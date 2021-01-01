تعرف عليها .. علاجات منزلية لحصوات الكلى



حصوات الكلى حصوات الكلى

حصوات الكلى من أبرز المشكلات التى يعانى منها الكثيرون وتسبب الشعور بالغثيان والقيء وأحيانا ظهور الدم فى البول، وحسب ما ذكره موقعstylecraze تحدث حصوات الكلى بسبب عدم كفاية استهلاك المياه إذا كنت تستهلك أقل من 8-10 أكواب من الماء يوميًا، فأنت تعرض نفسك لخطر الإصابة بحصوات الكلى.

كمية الماء الأقل في جسمك لا يمكن أن تخفف حمض البوليك، والذي بدوره يجعل البول أكثر حمضية تؤدي زيادة حموضة البول إلى تكون الحصوات.



التشخيص السليم وخطة العلاج المناسبة مهمان للمساعدة في حل المشكلة، وهناك بعض العلاجات الطبيعية التى تساعد فى تخفيف الألم وعلاج حصوات الكلى وهى:





-المياه

لعلاج حصوات الكلى والتخلص منها ينصح دائما بالاهتمام بشرب المياه بكميات كبيرة، يمكن أن يساعد شرب الماء في تأخير تكوين البلورات وطرد الكالسيوم والفوسفور من الكلى.



-الطماطم

الطماطم غنية بالمركبات النشطة بيولوجيًا مثل السترات التي يمكن أن تساعد في علاج حصوات الكلى يمكن أن تقلل بشكل كبير وتمنع تكوين الحصوات في الكلى.





-عصير الليمون



الليمون هو مصدر غني بفيتامين سي ومن المعروف أن السترات تقلل من تكوين البلورات وتقلل من فرط تشبع البول عن طريق زيادة حجمه.





-عصير الفجل

تشير الدراسات إلى أن استهلاك عصير الفجل يزيد من إفراز أكسالات الكالسيوم في البول كما أنه يساعد على التخلص من أي بلورات قد تتراكم في كليتيك.

