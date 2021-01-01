تعرف علي العلامات تشير لنقص الكالسيوم في جسمك



الكالسيوم الكالسيوم

الكالسيوم معدن مهم لصحتنا ولكن لا يتم إنتاجه داخل الجسم، نعلم جميعًا أنه ضروري لعظامنا وأسناننا، لكنه يلعب أيضًا دورًا في ضغط الدم ووزن الجسم وصحة الدماغ وصحة القلب، إذا كانت كمية الكالسيوم التي تتناولها أقل من الكمية المطلوبة، فقد تكون عرضة لخطر الإصابة بمجموعة متنوعة من الأمراض، واحدة من أسرع الخطوات التي يمكنك اتخاذها هي إجراء تغييرات في النظام الغذائي لتشمل المزيد من الأطعمة الغنية بالكالسيوم، وإليك علامات نقص الكالسيوم ، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".



5 علامات تحذيرية على أن جسمك منخفض في الكالسيوم:



1. تجاويف الأسنان



تدعم بعض المعادن عمل أجزاء معينة من الجسم، في حالة الكالسيوم والأسنان ، تكون العلاقة أكثر أهمية لأن الأخير يتكون من الكالسيوم، إذا اكتشفت وجود تجاويف متكررة في أسنانك ، فقد تلومها على الكثير من الحلويات، ولكن قد يكون أيضًا نتيجة لقلة الكالسيوم، إذا كنت تعاني من نقص في هذا المعدن المكون ، يمكن أن تبدأ أسنانك في التسوس، لذا تأكد من أنك لا تنظف أسنانك جيدًا فحسب ، بل تحصل أيضًا على ما يكفي من الكالسيوم.



2. تشنجات العضلات



يسارع معظمنا في ربط الكالسيوم بالعظام ، ولكن ليس بالعضلات ، إذا وجدت نفسك غالبًا تعاني من تقلصات عضلية ، فقد يعني ذلك أنك تعاني من نقص في الكالسيوم، قد تكون التقلصات ناتجة عن عوامل أخرى أيضًا ، لكن استمر في التحقق من كمية الكالسيوم التي تتناولها.

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3. الأظافر الهشةهل أظافرك ضعيفة نوعًا ما؟ هل نموهم متوقف أم غير عادي؟ قد تكون هذه علامات على أن جسمك لا يحتوي على ما يكفي من الكالسيوم، هذا المعدن ضروري لبنية أظافرك، يمكن أن يساعد تناول منتجات الألبان والشوفان والخضراوات الورقية والفواكه المليئة بالكالسيوم في تقوية أظافرك وحمايتها من التعفن غير الصحي.4. ضعف العظامالكالسيوم مهم للحفاظ على كثافة العظام حيث يتم تخزين حوالي 99? من الكالسيوم في الجسم، إذا لم يكن لديك كميات كافية من هذا المعدن ، فقد يعرض عظامك للخطر، قد يعني هذا أنك أكثر عرضة للإصابة بكسر، يمكن أن يزيد نقص الكالسيوم أيضًا من خطر الإصابة بحالات مثل هشاشة العظام والكساح يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مضاعفات صحية أخرى مع تقدمك في العمر. وبالتالي ، من المهم مراقبة علامات التحذير.5. الأرقمن المهم معرفة أن الكالسيوم يلعب دورًا في ضمان نوم هانئ ليلاً، يساعد هذا المعدن في تحفيز إنتاج الميلاتونين ، وهو هرمون ضروري لدورة نوم صحية، هذا لا يعني أن تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم قبل النوم سيجعلك تشعر بالنعاس، بدلاً من ذلك ، على المدى الطويل ، سيساعدك وجود كميات كافية من الكالسيوم في جسمك على النوم بشكل أفضل.ماذا تأكل إذا كنت تعاني من نقص الكالسيوم؟بذور الشيا يمكن لهذه البذور الصغيرة أن تصنع العجائب لجسمك، ملعقتين كبيرتين من هذه البذور تحتويان على كالسيوم أكثر من كوب من الحليب، يمكنك بسهولة إدخال هذه البذور في السلطات والعصائر والمشروبات الأخرى، ويمكن تناول الألبان ،البروكلي واللفت والخردل الأخضر والزبادى ، الكيوي الواحد يحتوي على حوالي 60 ملجم من الكالسيوم، تعتبر هذه الفاكهة أيضًا مصدرًا رائعًا لفيتامين سي،المشمش هو فاكهة أخرى موصى بها لحل مشكلة نقص الكالسيوم.من المهم أيضًا تناول فيتامين د ، لأنه يساعد في امتصاص الجسم للكالسيوم، ضوء الشمس هو أحد أفضل مصادر فيتامين د. يمكنك أيضًا تضمين عصير البرتقال ودقيق الشوفان والمشروم في نظامك الغذائي.