لتحسن مستويات السكر في الدم .. تناول اللوز قبل الوجبات

إذا تُرك الأشخاص المصابون بمقدمات داء السكري دون علاج ، فإنهم أكثر عرضة للإصابة بداء السكري من النوع 2 بشكل ملحوظ، تؤثر مقدمات السكري أيضًا على أعضائك ، بما في ذلك القلب والكلى ، بالطريقة التي يؤثر بها مرض السكري، يمكن عكس حالة ما قبل السكري من خلال النظام الغذائي وتدخلات نمط الحياة، تشمل هذه التعديلات الممارسات التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم بشكل صحي،كشفت دراسة أن تناول حفنة من اللوز يساعد في تحسين مستويات السكر في الدم عند تناوله قبل أي وجبة، وفقا لما نشره موقع "doctor".
اللوز لمرضى السكر: كيف تستهلك ومتى
يوضح البحث أن تناول حفنة من اللوز قبل 30 دقيقة من الإفطار والغداء والعشاء يمكن أن يساعد في السيطرة على ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد الوجبات.
أظهرت دراستان بحثيتان جديدتان مع اللوز ، أجريت إحداهما على مدى ثلاثة أيام والأخرى على مدى ثلاثة أشهر ، فوائد التحكم في نسبة السكر في الدم للهنود الآسيويين المصابين بمقدمات السكري وزيادة الوزن / السمنة - وقد أدى تدخل اللوز لمدة ثلاثة أشهر إلى فتح أرضية جديدة ، وعكس ما قبل السكري ، أو عدم تحمل الجلوكوز ، لمستويات السكر في الدم الطبيعية في ما يقرب من ربع (23.3?) الأشخاص الذين خضعوا للدراسة.
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