لتحسن مستويات السكر في الدم .. تناول اللوز قبل الوجبات



اللوز اللوز

إذا تُرك الأشخاص المصابون بمقدمات داء السكري دون علاج ، فإنهم أكثر عرضة للإصابة بداء السكري من النوع 2 بشكل ملحوظ، تؤثر مقدمات السكري أيضًا على أعضائك ، بما في ذلك القلب والكلى ، بالطريقة التي يؤثر بها مرض السكري، يمكن عكس حالة ما قبل السكري من خلال النظام الغذائي وتدخلات نمط الحياة، تشمل هذه التعديلات الممارسات التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم بشكل صحي،كشفت دراسة أن تناول حفنة من اللوز يساعد في تحسين مستويات السكر في الدم عند تناوله قبل أي وجبة، وفقا لما نشره موقع "doctor".



اللوز لمرضى السكر: كيف تستهلك ومتى



يوضح البحث أن تناول حفنة من اللوز قبل 30 دقيقة من الإفطار والغداء والعشاء يمكن أن يساعد في السيطرة على ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد الوجبات.



أظهرت دراستان بحثيتان جديدتان مع اللوز ، أجريت إحداهما على مدى ثلاثة أيام والأخرى على مدى ثلاثة أشهر ، فوائد التحكم في نسبة السكر في الدم للهنود الآسيويين المصابين بمقدمات السكري وزيادة الوزن / السمنة - وقد أدى تدخل اللوز لمدة ثلاثة أشهر إلى فتح أرضية جديدة ، وعكس ما قبل السكري ، أو عدم تحمل الجلوكوز ، لمستويات السكر في الدم الطبيعية في ما يقرب من ربع (23.3?) الأشخاص الذين خضعوا للدراسة.

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يوضح الدكتور أنوب ميسرا ، أحد الباحثين في الدراسة :"تظهر نتائج دراساتنا أن الإضافة البسيطة لجزء صغير من اللوز قبل كل وجبة يمكن أن تكون سريعة و تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم بشكل كبير لدى الهنود الآسيويين في الهند المصابين بمقدمات السكري في ثلاثة أيام فقط ".يضيف باحث آخر ، الدكتورة سيما غولاتي ، رئيس مجموعة أبحاث التغذية: "في ضوء الانتشار المتزايد لمرض السكري ، فإن الإستراتيجيات الغذائية مثل تناول اللوز قبل 30 دقيقة من الوجبات الرئيسية تقدم خيارًا جيدًا لتقليل ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد الوجبات". والمؤسسة الوطنية لمرض السكري والسمنة والكولسترول.كم عدد اللوز للاستهلاك؟بالنسبة للدراسة ، تناول المشاركون 20 جرامًا من اللوز ، حوالي حفنة صغيرة ، 30 دقيقة قبل الإفطار والغداء والعشاء.وأضاف الدكتور ميسرا: "قد يبطئ اللوز إفراغ المعدة ، مما قد يساعد الناس على تناول طعام أقل وسعرات حرارية أقل لتعزيز إدارة الوزن ، وهو أمر مهم في المساعدة على عكس مسار مقدمات السكري إلى تنظيم السكر في الدم الطبيعي".